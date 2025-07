Rescatades sis persones de l’aigua a Roses després de bolcar la seva llanxa

Sis persones han estat rescatades aquest dissabte del mar, davant la costa de Roses, per un particular que les ha vist a l’aigua després que bolqués la llanxa motora en què navegaven, segons ha informat a l’Agència EFE Salvament Marítim.

El succés ha tingut lloc a primera hora de la tarda, quan, per causes desconegudes, l’embarcació ha bolcat i ha quedat amb la quilla enlaire. Una persona que navegava per la zona ha vist el grup a l’aigua i s’hi ha acostat per rescatar-los mentre avisava Salvament Marítim de l’incident.

Aquest particular, amb la seva embarcació, ha traslladat les sis persones fins al port de Roses, on es s'ha confirmat que es trobaven en bon estat de salut.

Per la seva banda, l’embarcació Salvamar Lyra, atracada a Roses, s'ha desplaçat fins al punt de l’enfonsament. Un cop allà, els efectius de Salvament Marítim han aconseguit capgirar la llanxa, buidar-ne l’aigua i remolcar-la posteriorment fins al port.