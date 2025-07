Així funcionen les 'Mares protectores', la xarxa secreta que amaga de la Policia dones escapades amb els seus fills

L’informe de la Policia Nacional sobre la recerca d’Irene Rodríguez, la nena que va desaparèixer amb la seva mare el 27 de maig del 2023, ha destapat l’existència d’una xarxa anomenada Mares Protectores, que ajuda a amagar-se de la justícia espanyola.

L’ofici de la UFAM Central (Unitat d’Atenció a la Família i a la Dona), entregat al jutge d’Alcalá de Henares i avançat pel canal d’investigació i successos de Prensa Ibérica, assenyala “una sèrie de similituds pel que fa al modus operandi utilitzat per aquestes tres progenitores maternes sostractores”, en referència a María López (la mare de la Irene), Verónica Saldaña i una dona catalana anomenada María Antonia Alonso.

Sense vacunes ni escola

Els tres casos tenen en comú, segons l’informe policial, que “als progenitors paterns els ha estat decretada la custòdia exclusiva o provisional dels seus fills” per via judicial. Segons la Policia, això es deu al fet que “aquestes mares protectores tendeixen a descuidar la salut dels seus fills (són contràries a les vacunes homologades, opten per una alimentació vegana i no proporcionen aliments bàsics al·legant que són perjudicials, no els garanteixen les condicions d’higiene mínimes i, en molts casos, consideren que l’escolarització dels seus fills és prescindible)”.

A més, aquest grup de mares protectores ha presentat denúncies per delictes comesos en l’àmbit de la violència de gènere contra els pares dels seus fills. Tanmateix, les valoracions de risc realitzades pels experts van ser de “nivell no apreciat o baix”. Per tant, cap d’elles va obtenir una ordre de protecció ni mesures cautelars “que impedissin qualsevol contacte dels seus fills amb els pares”.

Abusos sexuals

Dues de les tres mares esmentades a l’informe policial, Verónica Saldaña i María Antonia Alonso, van presentar també “denúncies per delictes contra la llibertat sexual comesos, presumptament, pels pares dels seus fills”. L’informe de la UFAM Central assenyala que aquestes denúncies han estat “arxivades per manca de proves que acreditin l’existència del delicte o la responsabilitat penal dels denunciats”.

Totes les mares protectores van acabar emportant-se il·legalment els seus fills. Segons remarca la policia, “tenen reclamacions per part d’òrgans judicials espanyols”, ja sigui ordres de recerca, detenció, personació o ingrés a presó, “motiu pel qual es traslladen fora d’Espanya”. L’informe indica que es desplacen a països que, jurídicament, dificulten la persecució d’aquest tipus de delictes, i assenyala expressament Suïssa, “que fa molt difícil la restitució de menors”.

Sense telèfon ni comptes

En la seva fugida, “les sostractores”, com defineix la policia aquestes mares, “es desfan dels comptes bancaris i del telèfon, n’obtenen un de nou i fan ús de VPN per evitar ser localitzades”. Tampoc s’empadronen als llocs on s’amaguen “per no deixar cap mena de registre”.

Verónica Saldaña, que va marxar d’Espanya amb els seus dos fills el 2021 i va aconseguir que la justícia suïssa li permetés quedar-se amb ells, seria, segons l’informe, qui proporciona cobertura econòmica i assistència jurídica i social “a persones que traslladen els seus fills a Suïssa per eludir les autoritats espanyoles”. A l’octubre del 2022, l’exmarit de Saldaña va arribar a emportar-se els seus fills per la força i va ser detingut a França, prop de la frontera amb Espanya. Els nens van ser retornats a la mare.

L’ofici de la Policia acaba informant el jutge que s’ha traslladat aquesta informació a la conselleria espanyola a Suïssa i també a la magistrada d’enllaç a Suïssa, “que s’ha mostrat bastant interessada en aquesta causa”.