El jove excursionista que buscaven al Balandrau estava il·lès a la zona francesa

El jove excursionista buscat pels serveis d'emergència que feia una ruta al Balandrau ha estat localitzat il·lès a la zona francesa del Pirineu. El progenitor va donar l'avís ahir a la nit als serveis d'emergències després de no poder-hi contactar ahir, i avui al matí s'ha iniciat una recerca a la zona per trobar-lo. Finalment ha sigut el pare qui ha pogut contactar-hi.

El jove, d'uns 25 anys, va iniciar dissabte la ruta des d'un aparcament de Setcases amb l'objectiu d'enfilar cap al cim del Balandrau, a la zona de Tregurà, i l'havia d'acabar avui. Havien quedat amb el pare que dilluns parlarien per com quedaven per recollir-lo, si a la mateixa zona o per l'estació d'esquí de Vallter2000.

Després d’intentar-hi contactar diverses vegades amb el jove i no tenir resultats, va decidir acudir als Mossos a denunciar-ne la desaparició.

Davant la manca de notícies, el progenitor va acudir als Mossos, i aquest matí ha començat una recerca sobre el terreny. Els Bombers han fet diverses passades amb dos helicòpters sense èxit, però unes hores després, el progenitor ha pogut contactar amb el jove.

Per la seva banda, els Mossos havien iniciat la investigació amb les primeres diligències per tal de triangular el senyal del mòbil del jove, i ara estan pendents que el pare retiri la denúncia.