Un accident provoca diversos quilòmetres de cua a l'AP-7 a Maçanet de la Selva en sentit Figueres

Un accident manté un carril tallat a l'AP-7 a Maçanet de la Selva en sentit Figueres aquest dilluns al matí. Segons Trànsit, l'accident ha tingut lloc cap a les 8.40 hores del matí al punt quilomètric 90,5 i ha estat provocat per un camió que ha xocat contra la mitjana de l'autopista.

No consten ferits greus. A causa de l'accident i el tall, hi ha uns 7 quilòmetres de retenció des de Fogars de la Selva. Segons informa Trànsit, es pot optar per agafar la C-60 a la Roca fins a Mataró i continuar per la C-32 en sentit nord com a alternativa.