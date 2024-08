Desarticulat un grup criminal que es feia passar per agents de policia per fer robatoris violents a tot Catalunya

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat un grup criminal que es feia passar per agents policials per cometre robatoris violents a tot Catalunya. Els cossos han dut a terme set entrades i registres en diverses localitats i han detingut sis persones, cinc homes i una dona d'entre 35 i 49 anys a qui imputen cinc fets delictius, el més greu un robatori amb violència i intimidació del passat mes de maig a Tortosa. El succés va acabar amb una víctima ferida per dos impactes amb arma de foc. Quatre dels detinguts es troben en presó provisional. Als cinc homes, a més, se'ls atribueixen delictes de lesions i robatori o furt d'ús de vehicle. La investigació es manté oberta amb la possibilitat d'alguna detenció més.