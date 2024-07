Detingudes dues dones per robar cadenes d'or a gent gran mitjançant el mètode del "furt amorós"

"Compinxades" i experimentades. Agents de la Policia Nacional han detingut al municipi madrileny de Leganés dues dones per robar mitjançant el procediment del "furt amorós". Sabien què feien. S'acostaven a gent gran i els preguntaven per adreces o establiments de manera afectuosa. Quan rebien les indicacions oportunes, ho agraïen de manera molt efusiva, amb abraçades i tocaments que aprofitaven per apoderar-se de les pertinences de les víctimes, principalment cadenes d'or.

Tot seguit, no perdien temps i les venien a cases de compravenda de metalls preciosos. I així és com han estat descobertes. En una investigació que es va iniciar el mes de març passat, els agents van detectar a diverses cases de compravenda de metalls preciosos, nombroses vendes efectuades per dues dones. En veure indicis de criminalitat els investigadors van intervenir diversos lots de joies i van esbrinar que aquestes dones es dedicaven a cometre furts mitjançant aquest procediment.

Els acompanyaven a casa

En alguna ocasió, van arribar a acompanyar la víctima a casa seva i mentre una de les autores deixava la porta del domicili oberta, l'altra entrava i s'apoderava dels objectes de valor. Els investigadors van aconseguir localitzar el propietari d'unes joies que havien estat sostretes per les dues dones i que posteriorment havien venut, arribant a rebre gairebé 1.000 euros.

Després del seu arrest, el mes de juny passat, van ser posades a disposició judicial com a presumptes autores de delictes de furt i estafa. Actualment, la investigació continua oberta per determinar l'origen d'algunes de les joies i la localització de noves víctimes.

"Furts afectuosos"

El "furt afectuós" és una modalitat de robatori, comès habitualment per una o diverses dones. Aquestes seleccionen la seva víctima, normalment ancians que porten algun metall preciós o ornament d'or de gran valor. Mitjançant abraçades, carícies, o fins i tot arribant a oferir-los, en alguna ocasió, favors sexuals es guanyen la seva confiança, donant diferents excuses com assemblar-se a algun familiar, conèixer-se d'una altra ocasió passada, demanar roba o, fins i tot, almoina.

Un altre exemple de "furt afectuós" que té en alerta els agents és dut a terme per diverses persones, generalment un home i diverses dones. Aquests estacionen el vehicle per sol·licitar una informació sobre un centre de salut, clínica, hospital, etc. Mentre que la víctima facilita les explicacions, les dones aprofiten per sostreure les joies, abandonant el lloc ràpidament.

Per tot això, els agents recomanen a les persones d'edat avançada desconfiar de desconeguts que s'acostin amb una actitud afectuosa, no portar al seu domicili persones que no coneguin i, en la mesura del possible, acudir a les entitats bancàries acompanyats per algun familiar o persona de confiança.