La conductora acusada de provocar l'accident amb tres víctimes mortals de la C-37 a Manresa triplicava la taxa d'alcohol en sang

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Manresa van detenir aquest dimarts, la conductora de la furgoneta que presumptament va provocar l'accident mortal del 30 de juny a la C-37, en el qual van perdre la vida tres persones i sis més van resultar ferides. Segons les investigacions policials, la dona, de 38 anys, conduïa en estat d'embriaguesa i va donar un resultat positiu d’1,55 g/l d’alcohol en sang en la prova d'alcoholèmia, el triple del límit general (0,5). Se l'acusa tres delictes d’homicidi per imprudència greu, cinc delictes de lesions per imprudència greu i dos delictes contra la seguretat viària.

L'accident, una topada frontal entre un turisme i una furgoneta, i en el qual es va veure implicat un tercer vehicle, va tenir lloc a les 13.05 h del 30 de juny, al quilòmetre 75 de la C-37 en sentit Manresa, al terme municipal de Castellfollit del Boix.

A conseqüència de l’accident van morir tres persones. D’una banda, el conductor i la passatgera davantera d’un dels turismes. Es tracta de S.C.M., un home de 34 anys i veí de Barcelona, i d’A.C.R., una dona de 35 anys i veïna de Vic. D’altra banda, també va morir un familiar de l'acusada i que anava de passatger davanter de la furgoneta. Inicialment havia resultat ferit crític i el Sistema d’Emergències Mèdiques l’havia traslladat en helicòpter a l’hospital de Bellvitge. Es tracta de D.A.T.d.C, un home de 43 anys i veí de Manresa.

A més, hi va haver tres persones més ferides crítiques, que el SEM va traslladar en helicòpter a l’hospital de la Vall d’Hebron i en ambulància als hospitals de Manresa i Igualada respectivament. I també, va caldre que el SEM atengués tres persones més ferides menys greus que van ser traslladades a l’hospital d’Igualada.

Arrestada un cop ha rebut l'alta hospitalària

Ahir, dimarts, els mossos van detenir la conductora de la furgoneta després de rebre l’alta hospitalària. El dia dels fets, en fer-li la prova d’alcoholèmia, va donar un resultat positiu d’1,55 g/l d’alcohol en sang.

Per aquest motiu els mossos van detenir la conductora com a presumpta autora de dos delictes contra la seguretat viària, conduir sota els efectes de begudes alcohòliques i conducció temerària, tres delictes d’homicidi per imprudència greu i cinc delictes de lesions per imprudència greu.

La detinguda ha passat aquest dimecres a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Manresa. Celebrada la compareixença, el magistrat ha acordat deixar en llibertat amb càrrecs l'acusada, que haurà de comparèixer periòdicament davant l'autoritat judicial. També ha ordenat la retirat del permís de conduir, la retirada del passaport i la prohibició de sortir del territori estatal.