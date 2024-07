Aquests són els deu fugitius més buscats: la policia demana ajuda ciutadana per trobar-los

La Policia Nacional ha llançat una campanya per localitzar deu fugitius buscats per diferents jutjats nacionals i internacionals. Els delictes pels quals se'ls busca són aquells amb les penes més greus, com homicidis, assassinats, violacions, abús sexual de menors o tràfic de drogues connectat a criminalitat organitzada d'alt perfil.

Segons ha informat la policia mitjançant un comunicat, la col·laboració ciutadana pot ser clau per localitzar els fugitius, per la qual cosa s'ha posat a disposició dels ciutadans el correu electrònic losmasbuscados@policia.es. A través d'aquest, es demana a qualsevol persona que pugui aportar alguna dada rellevant per a la investigació que col·labori amb la investigació policial. Les autoritats destaquen que les dades dels informadors seran completament confidencials.

Tot i que es creu que els fugitius podrien trobar-se a Espanya, l'òrgan policial ha recalcat que aquests poden ser detectats fora de les fronteres espanyoles i que, si és així, la Secció de Localització de Fugitius compta amb eines de cooperació internacional perquè es procedeixi a la detenció dels criminals. Per això, es considera que tota informació rellevant posada a disposició dels òrgans judicials és essencial en aquests casos.

Els deu fugitius

Gregorio Navas Hernández té cinc reclamacions judicials en vigor, i la seva especialitat delictiva és els delictes contra el patrimoni i especialment el robatori de vehicles. De 37 anys, el pròfug fa 1,74 metres, té ulls foscos, la pell clara i tatuatges al braç dret i la mà esquerra. És considerat molt perillós.

José Manuel Canela Vázquez, de 50 anys, és conegut com a 'Ferramache' i és considerat un dels capos de la droga -concretament de l'haixix- més importants de la província de Huelva. Se'l busca des de l'any 2013 i té a l'esquena un llarg historial de condemnes contra la salut pública. El fugat fa 1,73 metres, té la pell blanca, els ulls castanys i els cabells castanys i rapats, acusant una marcada alopècia. És altament perillós i tendent a l'evasió gràcies a la complexió atlètica.

Un altre dels fugitius a la recerca és Segundo Cousido Vieites, condemnat en sentència ferma a una pena de 32 anys de presó per abusar de menors d'edat utilitzant la condició de professor de religió. De 42 anys, va utilitzar la seva situació de superioritat amb nombrosos menors a càrrec per aprofitar-se de la seva confiança i abusar-ne el 2019, a la localitat pontevedresa de Cambados. Fa 1,80 metres, és de complexió gran, té la pell blanca i tant els ulls com els cabells són de color fosc. No presenta alta perillositat però sí un alt risc d'evasió.

En aquesta línia, Alberto Severo De Sousa Madureira, de 53 anys, és buscat des del març de l'any passat per un delicte d'homicidi. Hi ha en curs una investigació per una mort violenta, en haver trobat un cos sense vida en un domicili de Sant Sadurni d'Anoia, a l'Alt Penedès. El fugitiu és la parella del mort i es troba fugit. És de complexió prima, pell blanca, pèl castany i ulls marrons. Tendeix a l'evasió.

Condemnat a 15 anys de presó per un delicte d'assassinat i a 1 any de presó per tinença il·lícita d'armes, també es troba a la recerca Jesús Heredia Iglesias. Aquest, juntament amb una altra persona, va posar fi a la vida d'un tercer el 2009 que van atacar amb un ganivet i van disparar en reiterades ocasions després d'una discussió en un local de Talavera de la Reina. De 46 anys, fa 1,64 metres i és altament perillós, podent portar armes de foc o armes blanques. Té els cabells castanys o ros, llis, la pell blanca i els ulls blaus.

Jonathan Montoya Rendón té 39 anys i és un perillós sicari colombià buscat per un delicte d'assassinat amb traïdoria des del maig de l'any passat. El fugitiu va accedir el 2009 a l'Hospital 12 d'Octubre de Madrid on, en cooperació amb altres persones, van posar fi a la vida del capo colombià Leónidas Vargas, que en aquell moment estava hospitalitzat. Fa 1,86 metres, té la pell blanca, complexió atlètica i tant els ulls com els cabells són de color negre.

Buscat des de l'any 2020 per un delicte contra la llibertat sexual hi ha Álvaro Pasquin Mora, de 32 anys. El fugitiu fa 1,70 metres, és de complexió prima, bru de pèl, pell blanca i ulls negres. Crida l'atenció la gran quantitat de tatuatges que té als dos costats, cames i avantbraços, així com una frase al pit en què es pot llegir "la sort està tirada".

Així mateix, es reclama des de l'agost del 2023 a Domingos Manuel Pinto Coelho, de 51 anys, per delictes continuats contra la llibertat sexual, concretament sobre la seva filla, des de l'any 2010 fins al 2018, quan era menor d'edat. Fa 1,66 metres, de pell blanca i pèl canós, ulls castanys i complexió atlètica. Tendeix a l'evasió i té antecedents per delictes de naturalesa similar.

Baltasar Vilar Durán, anomenat 'Saro', que està condemnat a 45 anys de presó per delictes de tràfic de drogues és un altre dels buscats per les autoritats. La seva especialitat consisteix en la conducció de planadores i se'l vincula amb el narcotràfic colombià. Té 67 anys, la pell blanca, la cara allargada, els ulls blaus, i els cabells de color castany i canós. Fa 1,71 metres i és de complexió prima. Crida l'atenció la gran mida de les orelles i la nou prominent. Es caracteritza per una capacitat evasiva especial gràcies als seus contactes.

Finalment, la policia demana col·laboració ciutadana per trobar Marek Dawid Legiec, reclamat per les autoritats de Polònia per delictes de tràfic de drogues i pertinença a organització criminal, en adquirir grans quantitats de substàncies estupefaents. Té 32 anys, és de complexió atlètica, amb ulls marrons, té una piga a la templa esquerra i tatuatges a les cames, coll i braços, amb un significatiu al colze que representa una teranyina.