La Policia Nacional alerta d'un frau que s'està escampant per les xarxes socials: “l'estafa romàntica”

En un tuit recent, la Policia Nacional ha llançat una alerta sobre les perilloses estafes romàntiques que s'estan proliferant a través de les xarxes socials. Aquest tipus de frau segueix un patró molt específic que busca explotar les emocions i la confiança de les víctimes per obtenir beneficis econòmics.

Què és l'estafa romàntica?

Connexió a Xarxes Socials: L'estafa comença quan l'estafador contacta amb la víctima a través de plataformes de xarxes socials. Utilitzen perfils falsos, sovint amb fotos atractives i biografies dissenyades per semblar autèntiques.

Seducció i enamorament: Un cop establert el contacte, l'estafador inicia una fase de seducció. Utilitzen converses afectuoses i detallades per guanyar-se la confiança de la víctima. Aquest procés pot durar setmanes o fins i tot mesos, durant els quals la víctima creu que està desenvolupant una relació genuïna.

Inici de la relació: La relació es formalitza de manera virtual. L'estafador es presenta com una persona afectuosa i compromesa, tot reforçant constantment la idea d'una relació sòlida i amorosa.

Sol·licitud de diners: El punt culminant de l'estafa arriba quan l'estafador demana diners. Les excuses varien: des d'emergències mèdiques, problemes legals, inversions prometedores o fins i tot per finançar un viatge per conèixer-se en persona. Aquí és on la veritable intenció de l'estafador es revela: explotar econòmicament la víctima.

Precaucions i consells

La Policia Nacional emfatitza la importància de ser cautelós i mantenir una actitud crítica quan s'interactua amb persones desconegudes en línia. Algunes recomanacions clau inclouen:

Verificació d'identitat: Abans d'involucrar-se emocionalment, és crucial verificar la identitat de la persona amb qui s'està interactuant. Utilitzar eines de cerca inversa d'imatges pot ajudar a identificar si les fotos de perfil han estat robades d'altres llocs.

Desconfiança davant de sol·licituds de diners: Desconfiar de qualsevol sol·licitud de diners, sense importar com sigui de convincent la raó. És poc comú que una persona real en una relació genuïna sol·liciti diners així.

Comunicació limitada a canals verificats: Evitar moure la conversa a plataformes menys segures o anònimes i mantenir la comunicació dins de plataformes que tenen mesures de seguretat més robustes.

Què cal fer si ets víctima?

Si ja heu estat víctima d'una estafa romàntica, la Policia Nacional recomana:

Tallar la comunicació immediatament: No continuar interactuant amb l'estafador i bloquejar qualsevol intent de contacte posterior.

Reportar l'incident: Cal informar les autoritats locals i la plataforma de xarxes socials sobre el perfil fraudulent.

Buscar suport: Parlar amb amics, familiars o professionals sobre l'incident per rebre suport emocional i assessorament.

Les estafes romàntiques poden tenir un impacte devastador tant emocional com financer. És essencial estar informat i vigilant per no caure a les trampes d'aquests estafadors que s'aprofiten de la vulnerabilitat i la bona fe de les persones. La campanya de conscienciació de la Policia Nacional, acompanyada del hashtag #NoPiques, cerca educar i prevenir aquest tipus de delictes, assegurant que els usuaris de xarxes socials puguin gaudir de les seves interaccions en línia de manera segura.