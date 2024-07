Apareix a la presó una soga feta amb cobrellits després de l'intent de fuga d'Ángela Dobrowolski

Una soga d'uns 17 metres de longitud i elaborada amb trossos de cobrellits ha aparegut en un registre a què va ser sotmesa aquest dimarts la presó barcelonina de Wad-Ras, després que els seus funcionaris avortessin un intent de fuga d'Ángela Dobrowolski, exdona del productor televisiu Josep Maria Mainat.

La soga, del mateix color ataronjat que les mantes lleugeres dels llits de la presó, està realitzada amb trossos de tela nuats fermament entre si. La propietat d'aquesta corda encara no s'ha atribuït, però ha aparegut amagada en unes bosses col·locades sota una gàbia de transport de menjar i altres subministraments a l'escala de servei del Centre Penitenciari de Dones, confirmen a El Periódico, del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, fonts penitenciàries.

L'exparella del fundador de La Trinca tenia encomanada la neteja d'aquesta escala. Al tercer pis hi ha la finestra amb un vell enreixat d'acer que la interna estava trencant a poc a poc. Ja tenia practicat un esvoranc d'uns 30 centímetres divendres a la tarda, quan se la va sorprendre trencant l'enreixat. Per l'alçada d'aquesta zona, per sortir de la presó caldria una escala o una soga. La fugida tal com estava plantejada és considerada "impossible" per les autoritats de Presons de Catalunya.

Dos ferros

Tota la presó barcelonina va ser sotmesa aquest dimarts a un escorcoll general, un registre a fons de les cel·les en què han aparegut també dos elements metàl·lics que podrien haver servit d'eina a l'exdona de Mainat per fer palanca amb la reixa, diuen les mateixes fonts.

Un dels dos elements metàl·lics era a la mateixa bossa que congenia la soga rudimentària. L'altre, en altres bosses d'una àrea d'escombraries. Els dos ferros s'han arrencat dels suports de cadires de l'aula d'Informàtica.

La troballa ja forma part de l'informe obert a la presó barcelonina de dones per l'intent de fuga d'Ángela Dobrowolski, a qui, si fos jutjada per aquest assumpte, el podrien caure entre sis mesos i un any de presó addicional.

Buscant la mort

Des de divendres passat, quan va ser sorpresa trencant un enreixat, Ángela Dobrowolski ha sostingut davant les autoritats del Centre Penitenciari de Dones que la seva intenció en obrir l'esvoranc de la finestra no era escapolir-se, sinó suïcidar-se. Aquesta versió ha estat confirmada a aquest diari per l'advocat actual de la presa.

La presa, recentment convertida a l'Islam, guarda un verset de l'Alcorà que parla del pas al paradís dels màrtirs. És un dels versets que també reciten els gihadistes suïcides.

Dobrowolski ha explicat que buscava la mort davant del penós horitzó penal que se li presenta al davant. Té 21 causes obertes, però la més propera al calendari és la que s'ha instruït pel pla per assassinar la seva exparella.

El dia 15 de juliol comença una vista de cinc dies de durada per dos delictes que se li atribueixen: un de revelació de secrets, de manera que la fiscalia demana tres anys de presó i l'acusació particular un any; i un altre per la temptativa d'assassinat, pel qual fiscal i acusació particular -el seu ex- demanen 13 anys de presó. La llei estableix un límit de compliment de presó del triple de la pena més gran a què hagi estat condemnada una persona, amb límit de 20 anys, per la qual cosa davant Ángela Dobrowolski es presenta una possible estada a la presó d'almenys quatre lustres.

Actualment, la dona compleix una condemna de dos anys i quatre mesos per la falsificació de xecs del seu exmarit. La setmana passada li va ser comunicat un altre any de condemna per trencament d'una ordre d'allunyament el dia de la mare del 2023, abans d'ingressar a la presó, l'estiu passat. La notícia va contrariar molt l'afectada.

Vigilada

Ángela Dobrowolski ha comunicat als vigilants de la presó que inicia una vaga de gana. Porta, confirma el seu advocat, tres dies consumint només aigua i cafè. En repetides ocasions, recorda el lletrat, ha afirmat que no aguanta la presó. "Jo a la presó em mato", li ha dit.

Actualment, se li aplica l'article 75 del Reglament penitenciari, que limita els moviments del pres a l'interior de la presó. Dobrowolski ha estat reallotjada en una altra cel·la, no està mai sola i se li ha retirat la feina que tenia assignada.

Una petició de suspensió extraordinària de la condemna es va presentar en va al començament d'any: haurà de continuar a la presó, i no fos, un tractament per deixar les drogues que consumeix des de fa anys. Per la seva addicció, la interna ha estat sotmesa dues vegades a exàmens mèdics forenses.