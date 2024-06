Un familiar del presumpte autor del crim de Font de la Pólvora va a recollir pertinences i acaba escortat pels Mossos

Un familiar del presumpte autor del doble crim de Font de la Pólvora ha hagut de demanar ajuda als Mossos d'Esquadra per poder sortir del barri, segons ha publicat la periodista Rebeca Carranco i han confirmat els Mossos a l'ACN. L'home ha anat de matinada a recollir pertinences en un dels pisos destrossats –com a revenja pel tiroteig mortal de la revetlla de Sant Joan-, però ha estat detectat i amenaçat de mort per una munió de gent. Els fets han ocorregut pels voltants de la una de la matinada i el familiar ha optat per trucar al 112 per demanar auxili. Diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra s'han desplaçat a la Font de la Pólvora, l'han ajudat a sortir de l'edifici i l'han escortat fins a la sortida del barri, sense més conseqüències.