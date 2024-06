'El Yoyas', després d'ingressar a la presó: "Si ho sé vinc abans, es menja millor aquí que a la mili"

Carlos Navarro 'El Yoyas' era detingut aquest dimecres a les 6 del matí a l'Anoia després de 19 mesos fugit de la Justícia després de ser condemnat pel Jutjat Penal 5 de Las Palmas de Gran Canària a 5 anys i 8 mesos de presó per violència de gènere contra la seva exdona, Fayna Betancourt, i maltractament als seus dos fills menors.

Al migdia, després de ser posat a disposició judicial, l'exgran de Gran Hermano ingressava a la presó de Brians 1 de Barcelona, i hores després rebia la visita del seu advocat, Esteban Gómez, que va atendre els mitjans de comunicació a les portes del centre penitenciari tant a la seva arribada com a la seva sortida, i va revelar com es troba 'El Yoyas' i la broma que no ha dubtat a fer-li, reconeixent que si arriba a saber com es menja bé a la presó hagués vingut abans.

Com admet Gómez, el fet que el seu client hagi estat en cerca i captura gairebé dos anys l'afectarà a la seva condemna, que es veurà ampliada per trencament de la pena. "És un autèntic desastre, perquè ara estaria contemplant per Nadal potser un primer permís, havent complert dos anys de cinc. L'aposta seva era d'estar amagat al bosc, però jo no puc validar això", ha reconegut, apuntant com a causa de la decisió de Carlos de fugir de la Justícia a una depressió pel fet de no poder veure els seus fills i la desesperació més absoluta per no poder posar-s'hi en contacte. "Això és la mort civil i a aquest home ja li és tot una mica igual" ha assenyalat, titllant de "ximpleria" la seva decisió de fugir en lloc d'afrontar la seva condemna.

Convençut de la seva innocència

Tot i això, com explica, durant el temps que 'El Yoyas' ha estat fugat ell ha continuat treballant i, convençut de la seva innocència, apunta que espera tenir èxit en els dos recursos que tenen presentats al Tribunal Constitucional. Un d'ells, per un llibre escrit per Fayna, en què narraria un episodi molt concret de maltractament —amb un batut de maduixa com a protagonista— abans que passés: "La denúncia ja estava escrita un any abans, en un conte, amb uns detalls que són impossibles d'inventar. És una història de Hollywood, un relat guardat en un disc dur molt anterior als fets", afirma. "Ella fa només una denúncia i ho explica tot, com el primer fet per a mi és fals perquè està escrit anys abans, és la poma que podreix la resta del cistell. Jo continuaré lluitant", adverteix.

Després de la visita a 'El Yoyas', Esteban Gómez ha rellevat que l'ha vist "molt bé d'ànim, molt millor". "Fins i tot ha fet com una broma dient 'carai, havia d'haver vingut abans perquè es menja millor aquí que a la mili'", ha comentat. "Li he anat a ingressar diners del peculi de part de la família, però bé, aquí ja és que t'atenen. Ja tenia els vals de tabac i una muda per a ell. I llavors l'he vist animat. I bé, ara toca armar-se de paciència , espero que aquí s'adapti ràpidament perquè és clar, ara comença a complir. Quan algú es distreu el temps passa de pressa, no? No ho hauria d'haver fet d'aquesta manera, però ja sabem el que hi ha", ha conclòs.