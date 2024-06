'El Yoyas', als policies que el van detenir: "Qui collons s'ha xivat?"

Feia mesos que estava amagat en aquella masia. "Estava tancat, com en un 'zulo'", resumeixen els investigadors. Sense sortir al carrer, ni treure el cap per les finestres, folrades amb dobles persianes. Tant, que els agents del GRAF dels Mossos d'Esquadra com els policies de la Secció de Localització de Fugitius que el buscaven no sabien amb seguretat si hi era a dins. Ningú no obria la porta.

Així que els agents del GOIT es van acostar per llençar-la amb l'eficàcia habitual. Va ser quan, a l'altra banda, dins de la casa, van sentir que algú feia força i empenyia, mirava de resistir. De tal manera que, segons els testimonis recollits per aquest article de successos i investigació, quan la porta va ensorrar i va caure sobre Carlos Navarro, àlies 'El Yoyas' des del seu pas per Gran Hermano, que es va fer mal i va haver de ser atès per un metge.

A la presó

Recuperat, ja detingut, es va dirigir a diversos policies que l'havien trobat després de 19 mesos fugitiu, després de ser condemnat per maltractaments. No va parlar gaire, però sí que va dir: "Qui s'ha xivat?", "qui collons s'ha xivat?". Dimecres la jutgessa va ordenar el seu ingrés a la presó de Brians 1, a Barcelona, per començar a complir els gairebé sis anys de condemna que té pendents.

Davant dels policies que li emmanillaven, Carlos Navarro buscava un delator, el responsable que la policia i els Mossos l'haguessin trobat. Estava segur que no havia comès cap error. Creia que havia estat un fugitiu dur, esmunyedís. Però, encara que ningú el va delatar, sí que va cometre algunes errades.

L'indult

El seu primer error de fugitiu va ser concedir diverses entrevistes a diferents mitjans de comunicació després d'escapolir-se. En elles, no es penedia de res i deia ser innocent. A l'última, el novembre del 2023, 'El Yoyas' arribava fins i tot a demanar l'indult, al·ludint a polítics independentistes catalans condemnats.

"Semblava que es reia de la justícia, i també que es reia de les víctimes" (la seva exdona, Fayna Bethencourt, a qui va conèixer al reality Gran Hermano, i els seus dos fills), assegura un investigador del Grup de Localització de Fugitius. Aquesta arrogància va fer que passés a ser objectiu d'aquest grup d'elit policial, acostumat a perseguir assassins, violadors en sèrie, pederastes i criminals de guerra.

Va començar llavors una operació policial batejada com a operació Bosque, el mateix nom d'un dels títols d'una de les entrevistes que va concedir El Yoyas. Durant aquests mesos, agents de Fugitius de Policia i de Mossos van buscar, primer, el lloc més possible on es pogués amagar. Així van localitzar la masia, suposadament buida, a una urbanització de la Torre de Claramunt, un poble de la comarca de l'Anoia, a la província de Barcelona. Ningú aconseguia captar una imatge d''El Yoyas' dins la casa. Durant aquests mesos, això sí, els investigadors van comprovar que diverses persones, com el pare del fugitiu i un altre familiar seu, entraven a la masia amb grans bosses d'un centre comercial plenes de menjar i beguda.

Una dona

També va anar a la masia diverses vegades una dona jove, que van esbrinar que mantenia una relació amb 'El Yoyas'. Els agents, camuflats a prop de l'habitatge, van comprovar que, en les visites, la noia passava un parell d'hores a la casa i després se n'anava. Van fotografiar les entrades i sortides dels que anaven a la casa.

Però no hi havia ni rastre d''El Yoyas'. "En els últims mesos no ha sortit de la casa", apunta un dels investigadors. "Ni tan sols al pati a donar menjar als seus gossos", afegeix. Navarro prenia mesures de seguretat "molt severes" per no ser detectat. Havia tapat les finestres amb folres negres. Dins la casa tenia instal·lats uns llums de color taronja per ser el més discret possible i que no "sortís cap llum a l'exterior".

Tot i totes aquestes mesures de seguretat, amb tots els indicis que havien recollit, sabien que hi havia algú dins de la casa. Els policies van apostar que havia de ser 'El Yoyas'. No n'estaven segurs. Quan van trucar a la porta no sabien el que trobarien. Quan l'anaven a enderrocar, van sentir 'El Yoyas' empenyent cap a fora i després caient a terra, amb la porta, sense entendre el que havia passat. "Qui s'ha xivat?".