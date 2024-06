Detenen Carlos 'el Yoyas', exconcursant de Gran Hermano, després de 19 mesos fugit

Feia un any i set mesos que burlava la justícia i es burlava dels seus recursos a l'hora de trobar un fugitiu com ell. Segons ha sabut el canal d'investigació i successos de Prensa Ibérica, la Policia Nacional ha aconseguit detenir a l'Anoia (Barcelona) Carlos Navarro, àlies 'el Yoyas', que estava fugit des del novembre del 2022, quan el jutjat del Penal número 5 de Gran Canària va emetre una ordre de cerca i captura contra ell.

Navarro, conegut per la seva participació en la segona edició del reality Gran Hermano, va ser condemnat a cinc anys i vuit mesos de presó per maltractar de forma continuada la seva exdona, Fayna Bethencourt, a qui va conèixer el 2001 al popular concurs i amb la que després es va casar. També va ser condemnat per maltractar els dos fills que tenen en comú.

Expulsat per violent

L'operatiu per aconseguir el seu arrest ha estat dirigit per la secció de Localització de Fugitius de la Policia Nacional i ha comptat amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra.

Fa 23 anys 'el Yoyas' ja va ser expulsat per l'organització de GH a conseqüència del seu comportament violent cap a Bethencourt i cap a un altre company, pocs dies després de començar el programa.

La fugida

La sentència que va declarar culpable 'el Yoyas' és ferma des de l'abril del 2022, però en lloc de complir la pena, el maltractador va decidir fugir per evitar entrar a la presó. Durant dinou mesos, Navarro s'ha estat ocultant en diferents punts de la geografia espanyola.

Des de diferents amagatalls, es va permetre concedir entrevistes a diversos mitjans de comunicació en què va arribar a demanar "l'indult o l'amnistia" al Govern de Pedro Sánchez. Mentrestant, la seva víctima, Bethancourt, suplicava que trobessin el seu maltractador i protegissin els seus fills i ella d'ell.

"El meu torturador, al carrer"

"Al carrer ara mateix hi ha el meu torturador, un pròfug condemnat. Quin missatge estem donant a les dones que estan vivint el que jo vaig viure?", denunciava fa uns mesos la dona al seu canal de Youtube.

El jutge que va condemnar Navarro ha conclòs que la seva exparella "ha mantingut en tot moment la mateixa versió dels fets, tant en seu policial com judicialment i posteriorment a l'acte del judici oral, sent a més corroborada per les testificals i els informes psicològics forenses".

Agressions físiques

Contra 'el Yoyas' va pesar també el testimoni dels seus fills, menors d'edat, que van declarar sobre les escenes de violència del seu pare cap a la seva mare que havien presenciat; a més de la declaració d'una cosina de la víctima que va assegurar davant el magistrat que Bethencourt s'amagava al bany per parlar-hi per telèfon i demanar-li ajuda.

L'exdona d''el Yoyas' també va presentar diverses fotografies que acrediten les lesions que li va provocar després de diversos episodis d'agressions físiques i els informes psicològic forenses practicats a la denunciant i als menors.