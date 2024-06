La nova estafa de la videotrucada: perdràs el control total del teu mòbil

Tots hem fet alguna vegada una videotrucada per WhatsApp per parlar amb els nostres familiars, amics o companys de feina. Aparentment, és una activitat que no comporta riscos i que sembla ser una cosa totalment segura. Tot i això, una nova estafa ha posat en alerta els usuaris que més utilitzen aquesta famosa funció de l'aplicació de missatgeria.

Els estafadors contacten amb els usuaris de WhatsApp a través d'un simple missatge i els sol·liciten fer una trucada de vídeo per solucionar algun tipus de problema amb el telèfon mòbil. Es fan passar pel suposat equip tècnic de l'empresa i és llavors quan demanen a les víctimes que comparteixin pantalla, cosa que permet als defraudadors poder veure tot el que fan els usuaris a través del mòbil, i fins i tot accedir a les seves dades.

Una dona mirant el mòbil. / Freepik

Propagació a WhatsApp

Aquesta tècnica és fonamental per aconseguir les contrasenyes de tots els comptes i els codis de verificació que ells mateixos demanen a distància fent-se passar per víctimes. Amb aquestes dades de seguretat els estafadors tenen via lliure per controlar el compte de WhatsApp. Policia Nacional ha informat a través del seu perfil a la xarxa social X que l'aplicació de missatgeria no es posarà en contacte amb els usuaris d'aquesta manera de cap manera.

¿Sabes cómo podrías perder el control de tu #WhatsApp?



➡️Presta atención que te lo contamos para que no te pase pic.twitter.com/3AKKcSxqtC — Policía Nacional (@policia) June 16, 2024

La suplantació d'identitat que cometen els estafadors, fent-se passar per familiars, amics i coneguts, provoca que l'estafa es difongui ràpidament a través de la llista de contactes de la víctima mitjançant el mateix WhatsApp, cosa que els facilita la feina.