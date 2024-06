Aquest és el nou mètode que utilitzen els lladres per robar-te el mòbil quan està desbloquejat

Quan ens roben el mòbil, sempre ens consola pensar que serà difícil de desbloquejar, cosa que li treu molta utilitat. Però els lladres sempre troben solucions, i acaben enganyant a tothom amb els seus trucs.

La seva última estratègia és simple però efectiva. Ens demanen una adreça complicada, fent-nos consultar el Google Maps al mòbil. És en aquest moment quan els deixem el nostre dispositiu amb total accés.

El telèfon quedarà bloquejat després de la denúncia, però això no és un problema per als lladres, que en pocs dies faran que el mòbil aparegui a l'estranger.

Què podem fer en cas de robatori?

L'única cosa que podem fer davant d'aquests "robatoris per distracció" és estar molt atents, assegurar-nos que cap desconegut s'acosti massa i mantenir fermes les nostres possessions. També podem, per descomptat, no fer ús del desbloqueig facial, amb el consegüent inconvenient que suposa.

Alguns consells addicionals per si ser previngut no és suficient són descarregar una app de localització del telèfon mòbil, afegir com més tipus de contrasenya millor, apuntar l'IMEI, un número identificatiu del nostre dispositiu que podem consultar a la caixa o crida al *#06# i fins i tot xifrar el contingut.