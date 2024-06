Vigila si truquen al timbre: podries ser víctima d'una estafa

Imagina't que estàs tranquil·lament a casa, gaudint d'un partit de futbol o llegint un llibre, quan de sobte sona el timbre. En la majoria dels casos, podria ser una visita inesperada d'un familiar o conegut, però també podria ser l'inici d'un frau conegut com l'"estafa del familiar i/o grua".

Aquest tipus d'estafa està proliferant ràpidament, fins al punt que la Guàrdia Civil ha emès una advertència a la població sobre els seus perills. Segons una publicació d'X (antic Twitter), els estafadors utilitzen informació personal i familiar per enganyar, enfocant-se especialment en les persones grans que viuen soles.

⚠️Timo del familiar y/o grúa

Estafadores obtienen información personal y familiar para engañar a personas mayores.

Solicitan dinero alegando:

👉🏽emergencias

👉🏽venden objetos falsos

Com funciona l'estafa

Els delinqüents seleccionen acuradament les seves víctimes, buscant persones grans que viuen soles. A partir d'informació recollida, es presenten a la seva llar amb detalls molt concrets sobre un familiar. Això dona credibilitat a la seva història, fent que la víctima confiï en ells. Un cop establerta la confiança, sol·liciten diners per a una emergència fictícia o per pagar la trucada d'una grua. En alguns casos, també ofereixen objectes de valor a preus molt baixos, afirmant que necessiten liquidar-los ràpidament per solucionar una situació urgent que, en realitat, no existeix.

Escenaris de l'estafa

Sol·licitud de diners: Els estafadors demanen diners amb la història que un familiar està en una situació desesperada i necessita ajuda immediata.

Venda d'objectes: Ofereixen articles de valor a preus irrisoris, afirmant que necessiten els diners ràpidament.

Robatori: En els casos més greus, aprofiten el moment en què la víctima busca els diners per robar altres objectes de valor a la llar.

Protecció i prevenció

La Guàrdia Civil ha instat la població a extremar les precaucions, especialment aquells que poden ser objectiu fàcil d'aquest tipus d'estafa. És important desconfiar de desconeguts que es presenten amb històries dramàtiques i no donar diners ni accedir a comprar articles sota pressió. Si es té la mínima sospita, es recomana contactar immediatament amb les autoritats.

Aquest tipus d'estafa pot afectar qualsevol, però sobretot les persones més vulnerables. La informació i la prevenció són clau per evitar ser víctimes d'aquesta mena de delictes. Recorda, si sona el timbre i la història no quadra, mantén la calma i consulta amb les autoritats abans de prendre cap decisió.