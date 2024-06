Un conductor resulta ferit en bolcar amb el cotxe a Ventalló

Accident de trànsit amb un ferit aquest dissabte a la tarda a Ventalló. Un cotxe va bolcar quan circulava per la GIV-6302 pels volts d'un quart de set del vespre per aquesta via comarcal en sentit l'Armentera. Arran del sinistre, el conductor va quedar atrapat a l'interior del vehicle.

Els serveis d'emergències (Mossos d'Esquadra, SEM i Bombers) es van desplaçar fins al punt del succés i van trobar l'únic ocupant del vehicle a dins i conscient malgrat l'accident.

Els Bombers, que van desplaçar quatre dotacions, van haver de fer tasques d'excarceració per alliberar el conductor que va resultar ferit.

Els sanitaris del SEM van mobilitzar una ambulància i l'helicòpter medicalitzat pel servei. Van atendre a la víctima, que finalment va ser evacuada amb ambulància a l'hospital Josep Trueta de Girona ferida de poca gravetat, indiquen des del cos d'emergències.

Els Mossos de la seva banda, van dur a terme tasques de trànsit i van elaborar l'atestat.