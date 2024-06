Uns pares abandonen sistemàticament els seus fills nounats: tres nadons en set anys

El 19 de gener d'aquest any, els mitjans de comunicació britànics es van fer ressò de l'abandonament d'una criatura acabada de néixer a prop d'un parc de Londres. Els fets van passar la nit anterior, quan un passejador de gossos la va trobar embolicada amb mantes dins una bossa de supermercat. Encara tenia el cordó umbilical i no arribava a l'hora de vida, van informar els serveis d'emergència. Dies més tard, el personal de l'hospital que la va atendre va decidir anomenar-la Elsa. El nom tenia una picada d'ullet a la pel·lícula de Disney 'Frozen', ja que la nena va sobreviure a la nit més freda que va tenir la capital britànica l'hivern passat. La investigació del cas ara ha revelat una cosa terrible: Elsa és la germana de dos nadons abandonats a la mateixa zona el 2017 i el 2019.

Els altres dos nadons, un nen anomenat Harry i Roman, una nena, també van ser abandonats poc després de néixer, en condicions similars i a la mateixa zona del municipi de Newham. Tots dos van ser adoptats, mentre que Elsa segueix en una llar d'acollida. La petita gaudeix ara de bona salut, malgrat que als sanitaris els va costar tirar-la endavant aquella nit de gener. Aleshores, la Policia Metropolitana de Londres ha dit que era "altament probable" que Elsa naixés després d'un "embaràs ocult", segons han precisat els mitjans britànics.

Elsa, la bebè abandonada al gener a Londres, actualment, a punt de fer cinc mesos / POLICIA METROPOLITANA DE LONDRES

Proves d'ADN

Una setmana després de la troballa de la nena, les autoritats van demanar ajuda per identificar una dona que va ser vista a la zona minuts abans dels fets. Tot i que no hi ha proves que sigui la mare de la petita, "es creu que podria contenir informació important sobre com va arribar Elsa al lloc on va ser trobada", ha reiterat la policia.

Mentrestant, les proves d'ADN presentades en una audiència al Tribunal Familiar de l'Est Londres demostren que la criatura "és germana de pare i mare dels altres dos nadons", va assenyalar un expert a la jutgessa, que va aixecar el secret de sumari del cas aquest dilluns.

"Un fet molt, molt inusual"

"L'abandó d'un nadó en aquest país és un fet molt, molt inusual i hi ha anys en què no hi ha nens abandonats. Per això, la història de l'abandonament d'un nen té un interès públic considerable", ha declarat Carol Atkinson als mitjans britànics.

Els pares dels tres nens encara no han estat identificats i només se'n sap que són d'ascendència africana. Pel que fa als menors, sabran que són germans entre ells quan siguin més grans, segons preveu la llei.