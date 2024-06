Un mort i dos ferits en un accident després de xocar contra un arbre a Torroella de Montgrí

Un home ha mort i dos més han quedat ferits greu després que el cotxe amb el que circulaven xoqués contra un arbre a la carretera del Mas Pinell a Torroella de Montgrí (Baix Empordà). Es tracta de tres treballadors del càmping El delfín verde que es troba a uns dos quilòmetres d'on s'ha produït el sinistre. Segons fonts municipals, els tres empleats són naturals d'Andalusia i feien temporada a l'establiment. L'accident s'ha produït quan les víctimes es dirigien al càmping. Els Bombers han rebut l'avís pels volts de dos quarts de sis del matí. Per causes que s'investiguen, el cotxe ha sortit de la via i han topat contra un arbre. El conductor del vehicle ha mort com a conseqüència del xoc i els altres dos ocupants han quedat ferits greu.

Carretera de Mas Pinell

La carretera on ha passat el sinistre és la del Mas Pinell, que connecta la C-31 amb el càmpig. El punt on s'ha produït el el xoc és en una zona amb dues corbes consecutives al costat d'una arbreda per on passa un carril bici. Segons ha explicat el Diari de Girona (DdG) el Sistema d'Emergències Mèdiques ha traslladat els dos ferits a l'hospital Trueta de Girona on han quedat ingressats. Fins el lloc dels fets s'hi ha desplaçat quatre dotacions dels Bombers i tres del SEM.