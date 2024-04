Troben sis migrants, dos menors i la mare, amagats en un camió a la Jonquera

Primer episodi d’arribada de migrants ocults en camions a les comarques gironines d’aquest 2024. El cas es va descobrir el dimarts 26 de març a la Jonquera. El tràiler procedia d’Itàlia i el xofer en no es va adonar de la seva presència fins a arribar a Espanya.

Quan es va aturar a una benzinera de l’àrea de la Porta Catalana es va adonar que portava quelcom més a la càrrega que havia de deixar a Espanya. Va sentir crits i cops procedents de la zona de càrrega. Arran d’això, cap a les dues de la tarda va alertar el telèfon d’emergències 112 i s’hi van desplaçar els Mossos d’Esquadra. Van obrir obrir el camió i va trobar-hi sis persones a dins i que anaven indocumentades. Dues d’elles menors d’edat: dos nens de tres i sis anys que viatjaven amb la seva mare.

Els Mossos van contactar amb la Policia Nacional i van fer les gestions corresponents perquè se’ls traslladessin a la comissaria de la Jonquera. La Policia Nacional per la seva banda va atendre els migrants. D’entrada, els policies els van agafar les empremtes i van comprovar que mai havien estat fitxats a Espanya. Després se’ls va identificar.

En total eren una mare de 29 anys i els seus dos nens menors d’edat que eren procedents de Nigèria. Els altres eren tres homes: un de 21 anys de Tuníssia, un de 19 anys procedent de Líbia i un de la Costa de Marfil de 38 anys. Un cop comprovat que mai havien estat a Espanya, es va aplicar el conveni de readmissió amb França a tots ells. Normalment els menors d’edat se’n fa càrrec la DGAiA però en aquest cas, anaven amb la mare i també van ser readmesos per França.

Immigració il·legal

Els casos de migrants arribats ocults a les comarques de Girona en camions fa uns anys ja que segueixen produint-se. La policia sospita que molts dels migrants entren en els camions a la zona de la frontera italiana-francesa a Ventimiglia.

En aquest cas el vehicle procedia d’Itàlia i va parar en aquest punt com va manifestar el xofer. En alguns casos anteriors, els mateixos migrants han reconegut haver pagat a algú. No obstant això, la majoria de vegades diuen que han accedit a l’interior del camió sense ajuda de ningú i que el xofer no en tenia cap constància.