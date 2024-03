Una rave aplega aquest diumenge un centenar de cotxes a Seròs (Segrià) i els Mossos d'Esquadra controlen els accessos per evitar l'entrada de més vehicles. Segons ha avançat 'el Caso' i ha confirmat l'ACN, la festa il·legal es va detectar ahir dissabte al vespre –pels voltants de les 20.30 hores- i se celebra en una antiga zona minera apartada de qualsevol nucli de població. Inicialment, la rave hauria aplegat fins a 300 vehicles, però els participants han anat marxant a mesura que avançava la matinada i matí d'aquest diumenge. Les patrulles de Mossos fan controls d'alcoholèmia i no s'han registrat incidències destacables ni detinguts. També està previst que s'aixequin actes de denúncia als organitzadors de la festa il·legal.

L'última rave a Catalunya es va detectar el 27 de novembre passat a la Serra del Catllaràs, al Berguedà. La festa va aplegar entre 50 i 60 persones en un espai amb espècies de flora i fauna protegida com és el cas del gall fer. En total, es van interposar 22 denúncies per accés motoritzat. Testimonis de la zona van alertar de l'arribada de grans vehicles amb aparells de so i llums. Segons els Agents Rurals, els organitzadors de la festa s'hi volien establir durant més dies.