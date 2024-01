Una taxista de Barcelona ha denunciat a la Guàrdia Urbana que un client s'estava masturbant dins del seu vehicle. Segons ha avançat Betevé i ha pogut confirmar l'Agència Catalana de Notícies (ACN), els fets han passat aquest dissabte al barri de Sant Antoni. Fonts municipals ha explicat que la denúncia ha estat admesa i que la Urbana ja ha identificat l'home, que ha estat filmat per una càmera que hi havia dins del cotxe.

El sindicat Élite Taxi ha aprofitat per reclamar el dret dels taxistes a tenir càmeres a l'interior dels seus vehicles i ha anunciat que demanaran la reunió de la taula de seguretat amb l'Institut Metropolità del Taxi (IMET). Ho considera una qüestió de "pròpia seguretat" i ha defensat que els taxistes ja s'han compromès a respectar la privacitat dels usuaris enregistrats.

El portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, en declaracions a la premsa aquest mateix dissabte ha reconegut que "és un tema delicat" pel que fa a la privacitat, però ha demanat que l'administració proposi una "alternativa" si no veu bé que s'instal·lin càmeres dins dels taxis. Ha assegurat que casos com el del client que s'ha masturbat o intents d'atracar els conductors "passen" i que hi ha companyes de professió a qui "han tocat un pit o els han tirat els trastos".

Per això, ha suggerit que s'adverteixi el client que el vehicle està connectat a la policia com a "efecte dissuasiu" o bé que el conductor pugui activar una càmera quan ho cregui convenient: "No cal que estigui sempre gravant". També ha proposat que des del taxímetre es pugui avisar de situacions d'emergència o bé que els vehicles tinguin algun mecanisme per alertar l'exterior que a dins hi està passant alguna cosa.

Si l'IMET no convoca la taula de seguretat, ha avisat Álvarez, "el taxi es mobilitzarà i ho farà fort" un any que no hi ha protestes convocades per la fira ISE ni pel Mobile World Congress (MWC). "No volem liar-la però això no ho permetrem", ha assenyalat.