Ensurt de matinada a Girona per un incendi de contenidors. El foc s'ha declarat cap a un quart d'una al carrer de la Muralla i ha fet mobilitzar els Bombers. En arribar s'han trobat el foc desenvolupat i ha cremat l'illa de contenidors que té tres recipients. A banda, les flames s'han estès per dos til·lers que hi ha a la mateixa zona i que han resultat afectats. A lloc també s'hi ha desplaçat la Policia Municipal de Girona.

Aquest no és l'únic incendi de contenidors que hi ha hagut de matinada a la Regió de Girona, els Bombers n'han hagut d'apagar dos més a Figueres. Han hagut de desplaçar-se, amb 20 minuts de diferència (a les 2:19 i a les 2:39) fins al carrer d'Avinyonet i a la carretera de Llers. Han cremat els recipients de deixalles i no han causat més afectacions, segons el cos d'extinció d'incendi. En aquests focs també hi ha anat la Guàrdia Urbana de Figueres.