Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Roses van detenir el dia 25 de juny dos homes, de 32 a 41 anys, com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb intimidació i danys.

Els fets van succeir el mateix dia, pels volts de les 7 de la tarda, quan una dona, d’edat avançada, va avisar a la policia perquè juntament amb el seu marit havien estat implicats en un accident de trànsit en sortir de l’aparcament d’un supermercat a Castelló d’Empúries.

Quan els mossos es van presentar al lloc dels fets, la dona va explicar que dos homes els havien aturat quan circulaven amb el cotxe i els hi havien dit que havien donat un cop al seu vehicle i havien trencat el retrovisor.

Seguidament, els dos homes els hi van preguntar quina companyia d’assegurances tenien i quan els hi van facilitar van respondre que era la mateixa que la seva.

A continuació, un d’ells va fer una trucada telefònica davant seu i una vegada finalitzada els hi van explicar que la companyia havia valorat els danys en 595 € i els aconsellava, per agilitzar els tràmits, fer el pagament en aquell moment i que posteriorment ja els hi abonarien.

Les víctimes no tenien els diners en efectiu i per aquest motiu els autors van exigir a l’home que els acompanyés fins a un caixer automàtic per retirar els diners. La dona, en veure que s’emportaven al seu marit, es va espantar i va avisar a la policia.

Poc després, els autors van tornar amb la víctima i els mossos van detenir als dos homes per un robatori amb intimidació i danys. El denunciant s’havia sentit intimidat tant a l’hora de pujar al vehicle com a l’hora de retirar diners del banc. A més, els detinguts havien causat danys al cotxe dels perjudicats per simular la col·lisió que no havia existit.

Els arrestats, amb antecedents, van passar l’endemà a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres.

Recomanació policial

Els mossos recomanen estar alerta i no cedir a pagaments en efectiu a persones desconegudes, iniciar els tràmits habituals després d'un accident de trànsit (a través de la companyia asseguradora) i recordar que davant la insistència o inseguretat de qualsevol fet que pugui estar relacionat cal trucar al telèfon d’emergències 112 i activar els serveis policials.