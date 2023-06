El Jutjat Penal 5 de Girona ha jutjat l'única encausada per la protesta on centenars de persones van tallar les vies del tren i de l'AVE el dia de la sentència de l'1-O. L'acusada, Carla Costa, s'enfronta a 2 anys i mig de presó per desordres públics. Del mig miler de persones que van irrompre a les vies, la fiscalia l'assenyala només a ella. En base a un vídeo, sosté que el 14 d'octubre del 2019 formava part del grup que va encendre fustes i pneumàtics a les vies, va obligar a cancel·lar 14 trens i va afectar la circulació de 37 més.

Costa, que s'ha acollit al dret a no declarar, ha assegurat abans del judici que la seva causa és "una venjança" contra l'independentisme. A les portes dels jutjats, ha rebut el suport d'entitats i polítics.