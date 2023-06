Els dos acusats de l'assassinat de l'home trobat al maleter del seu cotxe a Roses el 12 d'abril del 2021 s'han desvinculat del crim. Durant les declaracions al judici, han afirmat que la víctima cultivava marihuana i també es dedicava a robar droga a altres traficants.

Segons la seva versió, dies abans que localitzessin el seu cos al vehicle, dos homes van anar fins a la casa ocupada on convivien tots tres a la urbanització Mas Boscà i es van barallar. Després d'això, asseguren que la víctima va desaparèixer i no en van saber res més. El germà del difunt ha declarat, però, que durant dies un dels processat li deia que l'home era viu i que estava a l'hospital perquè li havien fracturat la mandíbula.

El judici, que es fa a la secció tercera de l'Audiència de Girona, va començar dijous passat amb la tria del jurat popular i les al·legacions prèvies i s'ha reprès aquest dilluns amb la declaració dels acusats i del germà de la víctima. El fiscal Enrique Barata sol·licita 27 anys i mig de presó i multes per valor de 3.600 euros per a un dels processats, a qui acusa d'un delicte d'assassinat amb l'agreujant de reincidència (ja l'havien condemnat per matar un jove a Empuriabrava el 2003), un delicte de violació de domicili, un delicte d'atemptat a agent de l'autoritat i lesions lleus. L'acusació particular, en nom de la família de la víctima, eleva la petició a 30 anys de presó. L'altre acusat afronta 22 anys de presó i multa de 2.700 euros per assassinat i violació de domicili.

Els dos processats s'han acollit al dret a no contestar les preguntes del fiscal i l'acusació particular i només han respost a les dels advocats de la defensa. Durant la declaració, els acusats han explicat que compartien casa amb la víctima a la urbanització Mas Boscà. Segons el seu relat, però, no sabien que estaven ocupant il·legalment l'habitatge perquè creien que tenien el permís "d'un francès" per estar-s'hi. A dins el domicili, segons han relatat, la víctima hi tenia cultius interiors de marihuana. "Em va dir si volia anar-hi a canvi de diners i de menjar. Com que no tenia feina, li vaig dir que sí", ha explicat un dels acusats.

Els dos homes s'han desvinculat del crim. Segons han relatat, la víctima, apart de tenir la plantació, també formava part d'un grup criminal que es dedicava a cometre narcoassalts amb la finalitat de robar marihuana a altres traficants.

De fet, insinuen que darrere del crim hi podria haver problemes relacionats amb el tràfic de drogues. Els acusats han afirmat que el dia 2 d'abril del 2021, dos homes a qui no han pogut identificar van anar fins a la casa, van tenir una discussió "forta" amb la víctima i li van trencar la mandíbula. A partir d'aquí, diuen, va desaparèixer i no van saber res més d'ell. "El vaig estar buscant cada dia, cada dia", ha afirmat un dels processats que nega que hagués tingut cap baralla amb la víctima o que l'hagués agredit.

L'home va estar desaparegut fins al dia 12 d'abril, quan el seu germà el va localitzar mort al maleter del seu cotxe, aparcat al carrer Bernat Metge de Roses. Un dels processat ha remarcat que va ajudar el germà de la víctima a trobar el vehicle i que, de fet, el va acompanyar a registrar el cotxe: "Quan vam treure una manta i el vam trobar mort, em vaig posar a plorar".

L'acusat que s'enfronta a més anys de presó ha exposat que vivia a la casa pràcticament amagat perquè no havia tornat a la presó on complia condemna per assassinat aprofitant un permís. Durant la seva declaració, també s'ha desvinculat del crim tot i que ha reconegut que, abans del dia 12, ja sabia que al maleter del cotxe hi havia el cos de la víctima.

El processat ha afirmat que la víctima li deixava el cotxe en alguna ocasió i que uns dies abans de localitzar el cos el va tornar a agafar per anar a comprar pa. Llavors va ser quan, segons relata, va obrir el maleter, va veure que hi havia una manta i la va apartar, descobrint el cadàver. Amb aquesta declaració l'acusat podria estar justificant possibles empremtes seves que la policia científica localitzés al cotxe i als objectes que ocultaven el cos.

Li deien que era viu

Aquest dilluns també ha declarat el germà de la víctima. Segons ha exposat, feia tres mesos que no tenia contacte amb ell, des que se'n va anar a viure a la casa de Mas Boscà i perquè li retreia que anés "amb mala gent", referint-se a un dels acusats. La seva mare, però, el va contactar dient-li que no podia comunicar-se amb seu germà des del dia 2 d'abril i que intentés trobar-lo.

Consultant amb coneguts de la zona, va aconseguir el contacte d'un dels acusats. El germà ha explicat que, fins al darrer moment, el processat li va assegurar que el seu germà era viu i que estava a l'hospital perquè li havien trencat la mandíbula durant un narcoassalt. A més, també ha exposat que va intentar desviar l'atenció dient que estava amb uns amics a Figueres: "Hi vaig contactar i em van dir que feia dies que no sabien res d'ell".

Finalment, quan un conegut va ubicar el vehicle i li va passar l'adreça, l'home li va dir a l'acusat que hi anés o avisava la policia. Junts, van obrir el maleter. El germà ha afirmat que, d'entrada, no es veia el cos perquè estava tapat i que, quan van apartar la manta i es va veure una mà i un ganivet enfonsat al cos, de seguida el processat va dir "l'han matat" i el va identificar com la víctima tot i que se li veia la cara.

El judici continuarà demà a l'Audiència de Girona. Segons el guió, hi ha prevista la declaració de testimonis i d'agents dels Mossos d'Esquadra. Dimecres serà el torn de les pericials i els informes i dijous entregaran l'objecte del veredicte al jurat popular, que es retirarà a deliberar.

El fiscal i l'acusació particular sostenen que els acusats van atacar la víctima alhora amb un ganivet i una altra arma tipus destral o matxet a la casa ocupada on vivien i que, després, van ficar el cos al maleter del cotxe i el van aparcar a un altre carrer per ocultar-lo.