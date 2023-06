Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Roses i de l’Àrea de Recursos Operatius (ARRO) conjuntament amb el Cos Nacional de Policia i amb la col·laboració de la Policia Local de Castelló d’Empúries i Roses i la Guàrdia Municipal de Sant Pere Pescador van detenir el dia 21 de juny, tres homes, d’edats compreses entre els 27 i 42 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.

Els mossos de la Unitat d’Investigació de Roses i el Cos Nacional de Policia de Figueres van iniciar una investigació davant les sospites que en dos domicilis, un d’ells a Castelló d’Empúries i l’altre a Sant Pere Pescador, es podien utilitzar com a centres de cultiu de marihuana.

La investigació va culminar el dia 21 al matí amb l’entrada i perquisició als domicilis per tal de constatar la possible existència dels cultius. En el primer dels domicilis, a Castelló d’Empúries, els agents hi van localitzar unes 400 plantes de marihuana, diferents bosses amb 5 kg de cabdells de marihuana, uns 900 euros en efectiu, dues armes detonadores i una d’aire comprimit i tot el material necessari pel cultiu i bon creixement de les plantes. Es van detenir dos homes encarregats de la plantació.

En el segon domicili escorcollat, a Sant Pere Pescador, s’hi van trobar 400 plantes més, material per al seu cultiu i 2.500 euros en efectiu. Es va detenir el responsable de la plantació.

En ambdós casos, els domicilis tenien la instal·lació elèctrica manipulada i estaven vigilats per dos gossos de raça perillosa que van ser traslladats a les protectores de Fortià i de Figueres respectivament.

La investigació no es dona per tancada i no es descarten futures detencions relacionades amb el cas.

Els detinguts, dos d’ells amb antecedents, passaran pròximament a disposició de Jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.