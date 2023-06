Troben dos immigrants ocults en un camió a la Jonquera

Nou cas d'immigració il·legal en un camió a les comarques de Girona.

Els fets es va produir el dimecres 7 de juny al matí a la Jonquera. Agents de la Guàrdia Civil van ser requerits per un camioner que s'havia aturat en una benzinera de l'N-II a la Jonquera a fer provisió de benzina i descansar. El xofer els va informar que havia sentit sorolls procedents de l'interior del seu camió.

Sospitant que podia ser un tema d'immigració il·legal, els agents van alertar la Policia Nacional.

Aquests van certificar que hi havia dues persones a la càrrega: dos homes. Tal com van va explicar el xofer i van poder confirmar, aquell camió procedia de Sèrbia i havia fet la ruta fins a Espanya, tot passant per Ventimiglia. Es tracta d'un punt fronterer entre Itàlia i França on solen entrar els polissons i on se sospita que hi ha màfies que els hi introdueix a canvi de diners.

La lona tallada

D'altra banda, els policies van poder observar durant l'anàlisi que la lona del tràiler tenia un tall en un lateral i que un dels precintes també estava trencat. Aquest és el punt per on sospiten que haurien entrat els immigrants.

Davant dels fets, els agents de la Policia Nacional van traslladar els dos migrants fins a la comissaria de Jonquera. Van certificar que no havien estat mai identificats a Espanya i els van identificar.

Els dos polissons són dos joves de 21 i 24 anys, ambdós d'origen afganès. Arran dels fets van procedir a la seva readmissió. És a dir, els migrants van ser retornats a França.

Degoteig

Aquest no és l'únic cas recent d'arribada de migrants amb aquest tipus de "camió pastera". L'últim cas conegut va ser el 30 de maig. En aquest cas, van aparèixer vuit polissons, cinc d’ells menors, amagats en un camió també a la Jonquera. A l'interior del tràiler hi havia una menor amb la seva mare que van ser retornades junt amb dos immigrants adults més cap a França.