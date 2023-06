La Policia Local de Castelló d'Empúries i els Mossos d'Esquadra van detenir ahir a la tarda a un home a Empuriabrava que es va saltar una ordre de no apropament cap a la seva exparella. L'home va acabar no sols detingut per això sinó que també perquè duia armes i en tenia una prohibició.

Els fets van succeir al passeig marítim d'Empuriabrava i va ser la mateixa dona que va alertar "atemorida", segons la policia, que a prop d'ella hi havia l'home i que aquest tenia una ordre de no apropament cap a ella. Arran de l'avís, la Policia Local va activar dues patrulles i els Mossos de la comissaria de Roses una i es van personar a la zona. Es van trobar a ambdós forcejant i a banda, els agents van veure que l'home portava una defensa elèctrica, una navalla i un esprai de defensa. Un cop separat l'home, el van identificar i van comprovar que certament tenia dues ordres judicials vigents: una prohibició d'apropament i també van constatar que també tenia una de prohibició de portar armes. Per tot això, va quedar per ser presumpte autor d'un delicte de trencament de condemna.