El conductor de nacionalitat francesa que va provocar un mort en un xoc frontal a la Jonquera mentre fugia de la Gendarmeria contra direcció per l'AP-7 el dissabte 10 de juny, ha ingressat a la presó de forma provisional i sense fiança per ordre del magistrat instructor, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Se li atribueix un delicte contra la salut pública -en el moment dels fets duia marihuana al cotxe "en quantitat de notòria importància", segons l'escrit judicial-; un delicte contra la seguretat vial en la modalitat de conducció amb menyspreu manifest per la vida dels altres, i un delicte d'homicidi greu utilitzant vehicle a motor.

Segons l'escrit del magistrat instructor que motiva la presó provisional, del conjunt de diligències practicades fins ara se n'extreu la "concurrència d'indicis de la comissió d'un fet que revesteix els caràcters de delicte".

Les penes que la llei preveu per als tres delictes que se li atribueixen superen els dos anys que s'exigeixen com a un dels requisits per poder acordar la presó provisional.

L'escrit judicial considera acreditat de manera indiciària en aquest moment processal que l'home viatjava en sentit França per l'AP-7 poc abans de les onze de la nit quan, en veure un control fronterer de la policia francesa, va girar cua i va conduir en contra direcció "amb coneixement ple" que aquella acció "antireglamentària" posava en perill la resta de conductors.

L'home va conduir així durant diversos quilòmetres "per evitar ser interceptat" pels gendarmes, passant del cantó francès al cantó català, mentre els altres conductors havien de fer "maniobres evasives" per no xocar-hi.

La cursa del vehicle escàpol es va allargar durant disset minuts, després dels quals, poc després de les onze de la nit, el vehicle que conduïa va xocar frontalment contra un altre conductor, de 61 anys, que va morir "a l'acte" en l'impacte.

En escorcollar el vehicle del conductor escàpol, els gendarmes hi van trobar 15 quilos de marihuana, que al mercat negre haurien assolit un valor proper als 30.000 euros, segons els càlculs de les autoritats. A més duia 1,3 quilos d'haixix quantificats en prop de 32.500 euros.

L'home va negar els fets en seu judicial i va al·legar que viatjava d'acompanyant al vehicle i que no sabia que hi havia drogues. A parer del magistrat, aquesta versió dels fets és "manifestament i indiciària insostenible", tenint en compte que l'atestat policial inicial parlava d'un ocupant únic. Ben al contrari, el jutge també veu indicis per considerar que l'individu tenia la intenció de vendre la droga.

Més enllà d'això, el jutge també veu risc de fugida en el cas tenint en compte que l'home és de nacionalitat francesa i té la residència legal en aquell país.