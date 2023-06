El fil de l'operació policial que va desmantellar el laboratori de cocaïna més gran instal·lat a Europa uneix els càrtels de Mèxic i els de Colòmbia amb dos narcos de les Canàries, un ferroveller del País Basc, una casa amagada al llogaret de Cotobade (Pontevedra) i un habitatge de luxe a la urbanització La Finca, als afores de Madrid, on viuen més famosos i futbolistes per metre quadrat.

CAS OBERT, canal de recerca de Prensa Ibèrica, reconstrueix en aquest reportatge la investigació de la Brigada Central d'Estupefaents de la Policia Nacional i la Fiscalia Antidroga de l'Audiència Nacional, deu mesos de treballs i encara amb assumptes pendents com saber quin càrtel o càrtels estaven darrere del projecte que havia convertit una casa d'un llogaret gallega en un laboratori narco més propi de la selva colombiana.

Pablo Escobar, els Miami...

Agents de la Brigada Central van vigilar durant setmanes Hernando Sánchez Rey, el germà d'un vell conegut seu, Germán, àlies El Coletas. "Aquest és un narco important, va ser enllaç d'El Loco Barrera, una mena de successor de Pablo Escobar, que compleix condemna als Estats Units", expliquen fonts de la lluita antidroga.

El Coletas, actualment a la presó, "va treballar amb càrtels de Bogotà, amb gent important; a Madrid, va estar amb els Miami, sempre amb gent molt forta". El seu germà, diverses vegades investigat, seguia lliure. I es va instal·lar a la urbanització La Finca, als afores de Madrid, una de les més de més luxoses d'Espanya. Allà van viure futbolistes com Cristiano Ronaldo, Fernando Torres i viuen famosos com Paloma Cuevas, Alejandro Sanz i David Bustamante , entre d'altres.

El líder a Espanya de l'organització vivia entre famosos a La Finca. Sense feina coneguda, gastava uns 15.000 euros al mes mentre els policies el vigilaven

Una casa a la Finca val entre quatre i vint milions d'euros. Un apartament a partir de 900.000 euros. Allà, envoltat de famosos i futbolistes, el germà del Coletas portava una "vida de luxe", sense feina coneguda i gastant uns 15.000 euros al mes, segons fonts del cas. Per investigar-ho i passar desapercebuts en aquesta zona tan exclusiva i amb seguretat privada, els agents de la Brigada Central d'Estupefaents es van haver de mimetitzar amb l'entorn.

Alguns dies, els policies es van disfressar de repartidors d'Amazon o d'altres empreses de repartiment. De nit, es feien passar per veïns adinerats. Per fer el fet, van utilitzar cotxes de luxe requisats a altres narcos en operacions policials.

Connexió amb Canàries

El germà del Coletas, ara a la presó per ordre de l'Audiència Nacional, no va viatjar mai a veure el laboratori de cocaïna que havien instal·lat en un bosc d'un llogaret de Pontevedra, Cerdedo-Cotobade, molt a prop d'un riu. La propietària de la casa, una ciutadana veneçolana, va afirmar que l'havia venut a una empresa un any enrere i no tenir a veure amb el que després va passar allà. La veritat és que un dels detinguts en l'operació de la policia és la parella de la seva filla. És un dels narcos canaris. "Possiblement, van veure que era el lloc adequat per muntar el laboratori. Estava molt a prop de Portugal ia uns 150 quilòmetres del port de Leixoes, on descarregarien la cocaïna camuflada", expliquen fonts del cas.

Els dos narcos residents a l'illa de Gran Canària eren vells coneguts de la Brigada Central d'Estupefaents. Gent discreta, sense ostentació, de perfil baix. Un tenia una empresa de reformes. Aprofitant la relació personal amb la filla de la propietària, van triar el xalet gallec per instal·lar-hi el laboratori. La droga arribava dins una màquina camuflada de manera tan complicada que els membres de l'organització van trigar tres dies a obrir-la. La màquina era en realitat una trituradora de pedra que ve farcida de cocaïna. Els especialistes de la policia van emprar després 14 hores més a obrir-ne una altra.

La ferralla basca

La nova tendència al narcotràfic és portar a Europa la pasta base, no la cocaïna, i muntar aquí els laboratoris a la zona on es vendrà. L'intent que es va fer a Galícia és el més conegut fins ara. En aquest cas, "els colombians posen la logística del laboratori i un grup mexicà va posar el finançament i també la màquina per amagar-lo", expliquen fonts policials. La màquina va arribar a Espanya a nom d'una empresa basca de ferralla. Quan traguessin la droga, la màquina serviria per ferralla. Res no es malgasta.

Dins del laboratori, al llogaret gallec, tots els cuiners encarregats de convertir la pasta en droga per vendre estaven incomunicats. Treballen allà, viuen allà, no surten de la casa, algun –tots són homes- s'atreveix a treure el cap a la finestra i fumar una cigarreta. En aquest laboratori ocult al bosc només té telèfon mòbil el notari, l'encarregat de donar fe que tot va bé. La resta han hagut de deixar els telèfons en un pis del centre de Pontevedra, que van llogar molt a prop dels jutjats.

Els cuiners converteixen la pasta base en droga utilitzant precursors, tallant-la i accelerant la producció de la cocaïna gràcies a dispositius cilíndrics, en argot coneguts com a marcians, dels quals n'hi havia set a la nau gallega. Abans de la primavera, el laboratori ja està a ple rendiment.

El Dia del Pare

Els investigadors segueixen una furgoneta d'una coneguda empresa de transport que va a la nau gallega i càrrega. És el dia del Pare, 19 de març. El conductor havia tret el GPS a la furgoneta perquè no poguessin seguir-lo, així que els agents tallen la Nacional VI al peatge de Sant Rafael (Segòvia), cosa que origina un embús enorme de ciutadans que tornen a la capital després de passar fora uns dies. A la furgoneta hi havia, dins de caixes farcides amb poliespan, cent quilos de cocaïna.

Aquella mateixa nit, la policia entra al laboratori del bosc gallec. Culminen deu mesos de feina i detenen els canaris, l'empresari basc, els cuiners i, a casa seva, de luxe de Madrid, el germà del Coletas. Han evitat que s'instal·lés a Espanya el laboratori de cocaïna més gran d'Europa, amb capacitat per produir uns dos-cents quilos de coca al dia.

També van evitar que s'aboquessin al riu proper uns 24.000 litres de productes químics com èter i àcid sulfúric que generarien una contaminació letal i matar la vegetació i la fauna.

Recuperen 1.300 quilos de pasta base de cocaïna i 24.000 litres de precursors químics per cuinar-la i convertir-la en droga. Troben a més cinquanta quilos més de coca marcats amb el logo de Superman, la signatura del càrtel propietari de la droga, una mena de segell de qualitat amb el qual garanteixen la seva procedència i la seva qualitat per al client.