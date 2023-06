Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de La Jonquera van detenir, el dimarts 6 de juny, un home de 32 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública, tràfic de drogues.

Agents de la comissaria de La Jonquera, en el marc del patrullatge preventiu de la seguretat ciutadana i de la prevenció i eradicació del tràfic de drogues a petita escala, van detenir un home per vendre marihuana i en van denunciar administrativament el comprador, un jove de 24 anys, en base a la Llei Orgànica 4/2015 de 30 de març, de protecció de la Seguretat Ciutadana.

Els fets van tenir lloc a les nou de la nit al carrer Arnau Mata de la població quan els mossos van veure una transacció entre dos homes de la possible venda d’un embolcall de droga.

Els agents van identificar i denunciar el comprador de la marihuana i posteriorment van detenir el venedor al carrer Major per la venda d’aquesta droga per 20 euros.

Els mossos van saber que el detingut establia contacte amb possibles compradors de droga que s’aturaven i estaven de pas a la població de La Jonquera. Després de cobrar-los els diners acordats per les substàncies estupefaents, el comprador s’esperava al carrer fins que el venedor els baixava la droga emmagatzemada dins un domicili i els hi entregava en un lloc discret de la via pública.

El detingut, amb antecedents, va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres, el dia 7 de juny qui en va decretar la seva llibertat.