Troben vuit polissons, cinc d’ells menors, amagats en un camió a la Jonquera

Nou episodi d'arribada de migrants ocults en camions a les comarques gironines. La descoberta va produir-se el dimarts passat 30 de maig a la Jonquera. El tràiler procedia de Romania i el xofer en cap cas es va adonar de la seva presència fins a arribar a Espanya.

No va ser fins que es va aturar a una benzinera del centre de la Jonquera que està situada a peu de l'N-II que va adonar-se que portava quelcom més a la càrrega que havia de deixar a Espanya. Va sentir crits i cops procedents de la zona de càrrega. Arran d'això, cap a la una del migdia va alertar el telèfon d'emergències 112 i s'hi van desplaçar els Mossos d'Esquadra.

El xofer va obrir el camió que encara duia el precinte i va trobar-hi vuit persones a dins i que anaven indocumentades. Cinc d'elles menors.

Els Mossos van procedir a contactar amb la Policia Nacional i fer les gestions corresponents perquè se'ls traslladessin a la comissaria de la Jonquera.

La Policia Nacional per la seva banda va atendre els migrants. D'entrada, els policies els van agafar les empremtes i van comprovar que mai havien estat fitxats a Espanya. Després se'ls va identificar.

Mare i filla

Hi havia tres adults i cinc menors. Entre ells, una dona amb la seva filla menor d'edat. Pel que fa als orígens dels migrants localitzats: n'hi havia dos de Guinea, tres més de Mali i tres de Costa de Marfil. Un cop comprovat que mai havien estat a Espanya, es va aplicar el conveni de readmissió amb França als adults. La nena menor d'edat que anava amb la mare també va traslladar-se al país gal amb ella.

Pel que fa als menors, tal com marquen els protocols, el menor d’edat va quedar sota la custòdia dels Mossos per passar després sota la tutela de la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (DGAIA).

Immigració il·legal

Els casos de migrants arribats ocults a les comarques de Girona en camions segueixen produint-se però en les últimes setmanes, també s'han detectat dues furgonetes amb migrants a dins al seu pas per la comarca de la Selva. En aquest cas s'ha detingut al conductor de la furgoneta perquè els migrants l'havien pagat per entrar il·legalment a Espanya. En canvi, en el cas del camió, el xofer no tenia constància que hi havia els migrants al vehicle i no se l'acusa de res.

En els casos de camions, la policia sospita que molts dels migrants entren en els camions a la zona de la frontera italiana-francesa a Ventimiglia.

Aquesta pràctica fa pensar a la policia que hi ha una màfia al darrere i en algun cas, els mateixos migrants han reconegut haver pagat a algú. No obstant això, la majoria de vegades diuen que han accedit a l’interior del camió sense ajuda de ningú i que el xofer no en tenia cap constància.