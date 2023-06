Una empleada de la llar ha trobat en un habitatge de Fuengirola (Màlaga) l'esquelet d'una persona que podria portar morta al voltant d'un any i la desaparició de la qual no havia estat denunciada, segons han informat aquest dijous fonts policials.

La dona, que havia treballat a la casa amb anterioritat, estava preocupada per la manca de notícies del propietari de l'habitatge, per la qual cosa es va desplaçar a l'immoble el 29 de maig passat per interessar-s'hi, i aprofitant que tenia claus va entrar i va trobar les restes.

Tot apunta que l'esquelet trobat correspon al propietari de l'habitatge, un ciutadà de 86 anys d'origen japonès establert a la Costa del Sol la família del qual, un germà i una neboda que viuen al Japó, no havia reparat en la seva absència.

El 'Diario Sur' assenyala que el cadàver estava momificat i jeia sobre el terra, al costat d'una butaca, a la terrassa coberta de l'habitatge.

Les restes òssies van ser traslladades a l'Institut de Medicina Legal (IML) de Màlaga perquè se li realitzin les proves pertinents a fi de confirmar la identitat i aclarir les circumstàncies de la mort.

Les primeres indagacions descarten la intervenció de terceres persones en els succeïts i apunten que es tractaria d'una mort natural, ja que ni les restes ni l'interior de l'habitatge no mostraven signes de violència, tot i que caldrà esperar l'informe definitiu de l'IML, han explicat les fonts.