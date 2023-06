Un accident de trànsit complica la circulació per l'autopista AP-7 al seu pas per Medinyà.

Una furgoneta ha bolcat al mig de la via per causes que es desconeixen i els Mossos d'Esquadra de Trànsit investiguen.

Segons les primeres informacions, hi ha almenys una persona ferida però encara no se'n sap la seva gravetat.

El sinistre viari ha tingut lloc cap a tres quarts de nou del matí a l'altura del quilòmetre 50 en sentit Girona.

Ha mobilitzat els Mossos, Bombers i el SEM. El SEM ha traslladat l'helicòpter a la zona.

La furgoneta afectada anava carregada d'eines.

Arran del succés, només hi ha dos carrils oberts a l'autopista en sentit Girona. Això provoca cues de dos quilòmetres en sentit Girona, segons el Servei Català de Trànsit (SCT).