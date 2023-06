Fa diversos trets a l'aire amb una pistola a Figueres i fuig de la policia

Busquen un home que va fer diversos trets a l'aire a Figueres durant una discussió.

Els fets es remunten a divendres quan una patrulla de la Guàrdia Urbana de Figueres es trobava a la zona del barri del Culubret. Els agents va, sentir dues detonacions.

Ràpidament, es van dirigir cap a la zona on havien sentit els trets, una plaça pròxima, i van sentir-ne un altre.

Mentre anaven cap allà, van veure fugir un home amb una pistola a la mà i en veure'ls, els la va mostrar amb to intimidatori i a l'aire.

Els agents el van perseguir però va aconseguir fugir.

Posteriorment, els policies van buscar per la zona si hi havia algun impacte o bala per la zona i el resultat va ser negatiu. Pel soroll de les detonacions sospiten que l'arma era de fogueig i, per tant, que no té projectils.

També van identificar a les persones que hi havia a la zona i a qui en teoria, l'home havia volgut intimidar.

La Guàrdia Urbana, segons confirmen fonts municipals, no va utilitzar en cap moment la seva arma reglamentària perquè van tenir clar que l'arma era de fogueig.

Pel que fa a l'home que va poder escapolir-se de la policia, els agents el tenen identificat i està pendent la seva detenció. Es tracta d'un delinqüent habitual.