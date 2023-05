La Policia Nacional ha detingut un home per portar 435 grams de ketamina a la Jonquera (Alt Empordà). Els agents van identificar tres individus que viatjaven de forma irregular cap a França. En el moment en què els agents anaven a escorcollar-lo van veure com un d'ells es guardava un tub protegit amb plàstic dins de la roba interior. La policia va veure que a l'interior del tub hi havia una substància polsosa de color rosa, que correspon a la ketamina. Es tracta d'un anestèsic que es fa servir sobretot com a tranquil·litzant de cavalls. Tot i així, en els últims anys s'ha estès el seu ús com a droga, ja que si es pren en altes dosis pot provocar al·lucinacions, la pèrdua de la noció de l'espai i el temps i la distorsió de la realitat.

Els agents recorden que és una substància molt perillosa que pot provocar ansietat, paranoia i aturades respiratòries, a més de tenir un risc elevat de sobredosis. En el seu ús com a droga, la substància es coneix com a 'Special K'. La Policia Nacional recorda que la investigació segueix oberta per tal de descobrir l'origen de la ketamina que van trobar a la Jonquera i també saber quin era el mercat on acabaria la venda. Habitualment és una substància que es ven entre els joves que freqüenten locals d'oci nocturn. En paral·lel, el detingut ha passat a disposició judicial i ha ingressat a presó per un delicte contra la seguretat pública.