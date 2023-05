Ensurt el matí del passat dilluns 22 de maig en un bloc de pisos de Figueres. L'edifici no es va acabar de construir, però els Bombers hi van haver d'anar cap a un quart d'onze per un incendi.

En arribar al carrer de Met Miravitlles es van trobar que sortia molt de fum i flames per alguns balcons. Hi van derivar sis dotacions que van treballara la primera planta, on trobaren un matalàs en flames. Van extingir el foc però el bloc va acabar ple de fum.