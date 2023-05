L'Audiència de Girona ha condemnat un home per quedar-se dos camions que havia llogat a una empresa de Vilamalla el 2019. L'acusat ha reconegut els fets davant el tribunal de la secció quarta, que li ha imposat una pena d'un any de presó i una multa de 1.080 euros per un delicte agreujat d'apropiació indeguda. També haurà de fer front a una indemnització de 18.000 euros que pagarà durant 5 anys. No haurà d'entrar a presó sempre que compleixi els pagaments i no cometi cap més delicte durant els pròxims 5 anys. La sentència és ferma perquè les parts han renunciat a recórrer-la.

L'acusat va arrendar els dos camions el juliol de 2019, i els havia de retornar l'1 de setembre, condició que no va respectar. Van ser els Mossos d'Esquadra els que van haver d'intervenir i els van retornar al seu propietari.