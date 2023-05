Els Mossos d’Esquadra han recuperat un rellotge Rolex valorat en 27.000 euros que va desaparèixer d’un domicili de Vilafranca del Penedès. El problema en aquest cas és que no havia entrat cap lladre del carrer per robar-lo. El que havia passat és que el fill de l’amo del rellotge l’havia entregat voluntàriament a tres presumptes amics per revendre’l.

En aquest grup d’adolescents, com en la majoria, qui portava la veu cantant era l’únic dels quatre major d’edat (19 anys). Segons la denúncia que ha presentat el pare a qui li van sostreure el rellotge, aquest noi és qui va convèncer amb coaccions el seu fill perquè anés a una residència que aquesta família de Barcelona té a Vilafranca del Penedès, agafés el rellotge Rolex i l’hi entregués per poder revendre’l en una joieria. No era la primera vegada que aquest grup feia robar objectes a aquest menor a través de coaccions. Anteriorment havien sigut sobretot peces de roba. Aquesta vegada han anat més lluny.

El jove més gran, l’únic investigat pels Mossos per aquests fets, es va dirigir a una joieria de Barcelona on va entregar el Rolex, amb la caixa i les targetes identificatives. Va cobrar els diners que li va oferir el joier per una peça que, a causa de la demanda global de rellotges de gamma alta, augmenta de valor dia a dia, i després va donar un percentatge dels guanys al fill de la víctima.

Estafa

Els Mossos, després d’escoltar el pare, van citar a la comissaria el líder del grup d’amics per prendre-li declaració. Una detenció que va quedar sense efecte després de parlar amb l’investigat, que serà citat pròximament per un jutjat que resoldrà per quins càrrecs ha d’anar a judici. Segons la policia catalana, la llista és llarga: li imputen delictes d’estafa, coaccions, falsificació de documents i receptació.

Per parts: l’imputen dos delictes d’estafa perquè el joier ha sigut estafat –ha pagat per un rellotge que ja no té i no ha pogut recuperar els seus diners– i també perquè al fill de la víctima li va donar el percentatge acordat, però una quantitat molt menor a la real, és a dir, li va explicar que havia venut el rellotge per un preu quan en realitat l’havia venut per un altre de més elevat. També l’imputen per falsificació perquè es va fer passar pel propietari real dels documents, per coaccions perquè va espantar el menor fins que el va persuadir per robar el rellotge al seu pare i per receptació perquè va participar de la compravenda d’un objecte robat.

Demanda global de rellotges

Hi ha cinc marques de rellotges de gamma alta més cobejades que la resta, explicava a aquest diari Manel Alabart, amo d’un taller de rellotgeria de l’Hospitalet de Llobregat. Són les maquinàries que fabriquen les cases Richard Mille, Rolex, Audemars Piguet, Patek Phillipe i Hublot. «Aquestes cases fabriquen sèries limitades dels seus rellotges per evitar que es vulgaritzin». En apostar per una producció restrictiva, les seves peces s’esgoten i hi ha llista d’espera. És a dir, raonava Alabart, aquestes cinc cases tenen una forta demanda dels seus rellotges.

Els preus que es mouen al mercat negre pels rellotges robats no tenen per què ser necessàriament inferiors al seu valor real. «De vegades es pot pagar fins i tot més per un rellotge vell que per un de nou perquè la llista d’espera és llarga», insistia Alabart. A diferència d’una casa o un cotxe, un rellotge d’aquestes marques és una inversió. Un Rolex Daytona, que fa 15 anys podia costar entre 7.000 o 8.000 euros, ara fàcilment podria doblar i fins i tot triplicar el seu preu en una revenda si es troba en bon estat i conserva la caixa original i l’acreditació amb el número de sèrie, argumentava Alabart.

Per això el joier de Barcelona va fer negocis amb l’adolescent investigat pel rellotge de Vilafranca del Penedès, ja que el valor de la peça s’acosta als 30.000 euros. Fonts policials consultades per aquest diari es plantegen si l’amo d’aquesta joieria no hauria d’haver comprovat millor el Rolex que li oferia un jove de 19 anys.