Incendi nocturn a Cadaqués. Els Bombers van haver de treballar ahir pels volts de les deu de la nit a la platja de ses Oliveres per un incendi en una guingueta que hi ha a peu de platja, la qual estava en flames i va cremar completament.

Els efectius d'extinció d'incendis s'hi van desplaçar amb dues dotacions i van treballar per apagar les flames durant un parell d'hores. El foc va destrossar tota la guingueta i cap a les 12 de la nit, els Bombers van donar el servei per finalitzat.

Aquesta és una de les guinguetes que haurà canviat de mans aquest any després del nou concurs per la concessió de guinguetes a Cadaqués i que ha portat polèmica a la població. Precisament, ahir els nous concessionaris n'havien començat el muntatge de l’estructura la platja de Ses Oliveres. Des de l'Ajuntament i el cos de Mossos no hi ha declaracions perquè la investigació està en els inicis.