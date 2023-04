Dues persones han mort aquesta matinada de diumenge en un xoc frontal provocat per un cotxe que circulava contra direcció a l'A-2 a Granyanella (Segarra). L'avís de l'accident s'ha rebut a les 03.27 hores al quilòmetre 516 de l'A-2, entre Cervera i Tàrrega. Per causes que es desconeixen s'ha produït una col·lisió frontal a l'autovia per un conductor que circulava erròniament en direcció Barcelona pels carrils en sentit Lleida. Segons les primeres informacions, les víctimes són un home de 50 anys –que seria el conductor del vehicle infractor- i un jove de 19 anys, acompanyant de l'altre turisme. El conductor, de 28 anys, ha quedat ferit de gravetat i ha estat traslladat pel SEM a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes del sinistre i amb aquestes dues morts ja són 51 les víctimes mortals en accidents de trànsit a les carreteres i autopistes de Catalunya aquest 2023.