És habitual que els lladres se serveixin de tècniques sofisticades i innovadores per cometre els seus robatoris. Però també hi ha mètodes tradicionals que no passen de moda i a què continuen recorrent els lladregots per aconseguir els seus propòsits. Així ho ha recordat la Policia Nacional a les seves xarxes socials, en les quals ha tornat a advertir d’una tècnica dels lladres que sembla del tot inofensiva però ha de posar en alerta els ciutadans si les veuen en els accessos de les seves vivendes.

La tècnica en qüestió consisteix a col·locar fils de cola o plàstic entre la porta i el marc per deixar identificada una casa deshabitada o amb poca absències habituals per al seu posterior robatori. «Tornes a casa després de passar el cap de setmana fora i et trobes testimonis de plàstic o fils de cola entre la porta de casa teva i el marc. Recorda: els lladres els utilitzen per trobar possibles cases buides». Els Mossos incrementen la pressió policial després de produir-se 677 robatoris en habitatges en tres mesos a Girona Si es troben en aquesta situació, la Policia recomana trucar al 091 per informar de la situació i no tocar res. I és que després de deixar aquests fils, els lladres habitualment no tornen a aquest lloc fins que hagin transcorregut uns dies, el temps que necessiten per comprovar que, si l’esmentat fil continua intacte, ningú ha accedit a casa en aquell temps i és per tant una casa amb unes circumstàncies favorables per cometre el robatori.