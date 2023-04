Aquest dimecres ha tingut lloc un simulacre d’incendi en una embarcació d’esbarjo que era amarrada en un dels pantalans del Club Nàutic al port del Port de la Selva. A l’exercici hi ha hagut dos ferits de diversa consideració, un, en l’embarcació incendiada i, l’altre, en una embarcació propera. L’exercici ha estat organitzat per Protecció Civil de la Generalitat i Ports de la Generalitat, amb col·laboració del Club Nàutic Port de la Selva.

Amb aquest simulacre s’ha posat a prova el Pla d’autoprotecció, que des del 2021 té homologada la seva revisió i el Pla Interior Marítim del port del Port de la Selva. Així mateix, l’exercici ha servit per comprovar la coordinació entre els diversos mitjans actuants.

Un mariner ha detectat l’incendi en una embarcació i ha alertat al telèfon d’emergències 112 de Catalunya i al guardamolls del port. Una vegada confirmada l’emergència, des del port s’han realitzat la resta d’avisos al Centre de Coordinació d’Emergències de Catalunya CECAT de Protecció Civil de la Generalitat i a la Guàrdia Civil.

Després de rebre l’avís de l’emergència, el guardamolls ha esperat l’arribada dels mitjans externs d’emergència a l'entrada del port per indicar-los el punt exacte on s’ha produït l’incendi. Mentrestant, el Club Nàutic Port de la Selva ha deixat oberts els accessos a les seves instal·lacions.

La marineria del Club Nàutic s’ha constituït com a equip d’intervenció i ha procedit a donar una primera atenció als ferits, a desallotjar el pantalà afectat per l’incendi i aïllar l’embarcació incendiada. El guardamolls ha facilitat les barreres anticontaminació per confinar el vessament del carburant.

Intervenció dels cossos de seguretat

Per part dels Bombers de la Generalitat, la participació ha consistit a simular el rescat de dues persones atrapades en una embarcació en flames, i l’extinció de l’incendi.

L’embarcació estava amarrada a un pantalà al costat d’altres naus, i l’actuació ha consistit a retirar les embarcacions més properes per evitar la propagació de les flames, accedir a la sinistrada i rescatar les víctimes. Al simulacre hi han participat quatre dotacions de Bombers de la Generalitat i efectius del GRAE.

El cos de Mossos d’Esquadra, juntament amb la Guàrdia Municipal, han desenvolupat funcions del grup d’ordre i han establert els perímetres de seguretat de la intervenció.

Des de la Unitat Marítima de Mossos d’Esquadra, juntament amb el Servei marítim de la Guardia Civil, també han realitzat els controls d’accessos a la bocana del port. També hi ha participat una embarcació de Salvament Marítim.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha participat en el simulacre amb dues ambulàncies i 5 professionals.

El SEM ha estat el responsable de l’assistència sanitària i el trasllat al centre sanitari de dues persones afectades per contacte amb el combustible vessat. També ha col·laborat, juntament amb Bombers de la Generalitat, en la transferència dels afectats de l’embarcació a les ambulàncies.

Protecció Civil de la Generalitat ha participat en l’exercici amb el personal dels Serveis Territorials d’Interior a Girona i membres de l’Operativa Territorial.

També han participat al simulacre membres de l’Associació de Voluntariat de Protecció Civil del Port de la Selva.