Detingut per rebentar vidres i retrovisors de cotxes al pàrquing d'una discoteca d'Empuriabrava

La Policia Local de Castelló d'Empúries i els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Roses han detingut un jove per ser presumpte autor d'un delicte de danys.

El jove presumptament va rebentar diversos vidres i retrovisors de vehicles aparcats al pàrquing d'una discoteca d'Empuriabrava.

Els fets es remunten a la nit de dissabte a diumenge quan la policia va rebre l'avís dels actes vandàlics. Es van adreçar a lloc però el jove no hi era.

Van poder certificar que hi havia cinc vehicles afectats i que l'autor havia fet servir pedres o alguna barra de ferro, per fer les destrosses.

Després d'agafar declaració a testimonis, la Policia Local i els Mossos van poder localitzar al jove i el van arrestar.

Es dona el cas que l'arrestat és un veí de Roses de 21 anys que ja és conegut per la policia i compta amb diversos antecedents policials. Darrerament, porta de corcoll els cossos policials de la zona i s'està convertint en un multireincident.

Per exemple, la setmana passada se'l va detenir per haver robat presumptament a l'interior d'un vehicle. Dies abans també va protagonitzar aldarulls en un local de jocs i apostes d’Empuriabrava. També va acabar arrestat perquè hi volia entrar amb una destral i un bat de beisbol. El diumenge 16 també va trencar els vidres de diversos vehicles a la zona de Santa Margarida de Roses.