Les flames ja han cremat 111,2 hectàrees a Portbou i s'espera poder enlairar els mitjans aeris

Quan ja s'han superat les vint-i-quatre hores d'ençà que l'incendi de Cervera de la Merenda va travessar la frontera arribant a Portbou, un total de 111,2 hectàrees de terreny forestal de l'Espai Natural Protegit del Massís de l'Albera han resultat cremades, segons últims càlculs dels Agents Rurals. Aquest mateix cos diu que «ha afectat sobretot matollar (110.08 ha), i en menor mesura arbrat (0,91 ha), pastures (0,11ha) i terreny no productiu (0,11ha)».

Aquest matí els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat aquest foc començant així el que anomenen «el segon període operacional», que segons ha explicat Jordi Monterde, sotsinspector dels Bombers, «s'allargarà fins a les set del vespre» perquè «ara l'estratègia d'aquest període operacional és poder l'incendi per controlar abans de l'ocàs». Quelcom que ja havia expressat Xavier Barranco, alcalde de Portbou, aquest matí: «s'espera tenir l'incendi controlat aquesta tarda, quan hagin passat les dotze hores que els Bombers tenen com a protocol».

Monterde, durant la compareixença davant dels mitjans de comunicació, també ha expressat que «estem a l'expectativa del que puguin fer els mitjans aeris, ja que esperàvem poder-los fer servir a primera hora del matí, però el vent no ens ho ha permès. Esperem poder enlairar-los aquesta tarda i donar suport als equips terrestres». Un suport necessari per a poder donar per controlades les flames, pel fet que els mitjans terrestres de les unitats GRAF i EPAF estan treballant amb línies d'aigua i eines manuals en un terreny amb una orografia molt complicada, amb pendents i roques. Un problema que es suma al vent que bufa a la zona.

Ara per ara, «els objectius tàctics són controlar els flancs dret i esquerra al cap i per última controlar la cua, direcció la frontera», afirma el sotsinspector, qui també diu que «aquest matí s'han trobat tres punts calents dins del perímetre cremat, però s'han pogut controlar».

Malgrat la millora en les condicions del foc, l'N-260 continua tallada i es torna a demanar a la ciutadania que «la presència de curiosos a la zona calenta no és tan sols un risc per a ells, sinó una dificultat afegida per als responsables de les tasques d'extinció».