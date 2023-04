‘Y ahora Sonsoles’ va aconseguir un nou testimoni sobre el cas Alves. A punt d’arribar als quatre mesos dels fets en un conegut local d’oci de Barcelona, el programa d’Antena 3 va emetre en exclusiva les declaracions de Bruno Brasil, amic del futbolista que va estar amb ell aquella nit.

«Dani va parlar amb totes, com jo, però més amb ella (la víctima), que se li va acostar, en alguns moments ballant i fregant-s’hi, cridant la seva atenció», va assegurar Brasil, afegint que, suposadament, hi va haver un moment de la nit en què Alves «se’n va separar per parlar amb d’altres amigues»: «Va ser la mateixa jove que va tornar a acostar-s’hi. Van entrar i van sortir per separat i van passar uns 15 minuts».

D’altra banda, Brasil també va declarar al programa que van parlar i «tot normal»: «No es va dir res estrany. Al sortir del lavabo ella em va fer un ‘give me five’ (xoca la mà) i la seva cosina un petó a la galta».

Després d’escoltar les seves paraules, Sonsoles Ónega es va pronunciar al respecte, expressant la seva opinió sobre el testimoni de l’amic d’Alves: «L’estratègia de voler desprestigiar aquesta dona no pot ser més cristal·lina».

Les contradiccions d’Alves en les declaracions davant la justícia

Es pot recordar que aquestes paraules de Bruno Brasil tenen lloc només uns dies abans que Dani Alves torni a prestar declaració davant la jutge que instrueix la presumpta agressió sexual. Tal com va informar EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial de l'Empordà, la nova compareixença tindrà lloc dilluns vinent 17 d’abril.

Davant les contradiccions en què va incórrer durant l’interrogatori, ja que va arribar a donar fins a tres versions diferents, i les proves, la magistrada substituta que llavors estava a càrrec de la investigació va ordenar el seu ingrés a presó pel risc de fuga. La togada va redactar en l’ordre de presó que va motivar la presó preventiva d’Alves que «hi ha prou indicis» per considerar que a la discoteca va tenir lloc una violació i que el sospitós va ser-ne l’autor. La togada feia aquesta valoració abans d’assenyalar que la instrucció acabava de començar.

Des del gener, al jutjat han anat arribat resultats de proves que juguen en contra d’Alves, com l’informe policial de les empremtes dactilars trobades al lavabo de la discoteca, que corroboren la versió de la jove, o la gravació casual a través de la càmera que portava un mosso de l’estat en què es trobava la jove minuts després de la presumpta agressió sexual.

Però la prova més contundent és l’anàlisi de les restes de semen que es van recollir de les mostres intravaginals de la víctima. L’ADN coincideix amb el del futbolista. És a dir, corroboren que hi va haver penetració, quan en cap de les tres versions del jugador ho havia esmentat. Alves va explicar primer que no coneixia la jove, després que ella havia entrat al lavabo quan ell era dins i, finalment, que la dona li va fer una fel·lació i que ell «es va deixar fer».