Es diu Domingo S. i és metge, amb un màster en Urgències, Emergències i Catàstrofes, de l'hospital Gregorio Marañón de Madrid. És, a més, el pare detingut al costat de la seva dona, Mercedes P., per maltractar els seus vuit fills menors d'edat. Amb poca projecció pública, el doctor S., és, no obstant això, un prolífic autor de publicacions mèdiques. Fa deu anys, el president del Col·legi de Metges de Madrid, el doctor Manuel Martínez-Selles, va dirigir la seva tesi doctoral. En el seu passat recent, també, la pèrdua de dos títols acadèmics: el d'especialista en Medicina Familiar i Comunitària, el 2013, i el del Màster Universitari en Urgències, Emergències i Catàstrofes, el 2015.

Domingo S., 45 anys i Mercedes P., 44., tots dos espanyols, van ser detinguts el 29 de març per maltractar els seus vuit fills menors d'edat, que eren "castigats físicament, estaven mal nodrits i arraconats en una habitació" d'un habitatge "totalment insalubre", segons va informar el Ministeri de l'Interior. La parella ha quedat en llibertat sota mesures cautelars, segons han indicat a EFE fonts de la Guàrdia Civil. Als pares se'ls ha retirat cautelarment la pàtria potestat dels menors, dels quals tenen una ordre d'allunyament i que han quedat ingressats en un centre de primera acollida de la regió.

Activitats mèdiques

A l'habitatge familiar on els investigadors van descobrir un panorama desolador estava la seu de l'extinta DOMER (Domingo i Mercedes) MEDICAL S.L., una empresa que es va constituir el 2010.

Allà van descobrir a vuit menors d'edat que eren "castigats físicament i estaven malnodrits" i confinats en una habitació. L'empresa, avui inactiva per extinció, es va donar de baixa fa gairebé una dècada, el 2014. El seu objecte social: activitats de medicina en general. Com a administrador únic figurava el mateix Domingo S. i, com a administradora solidària, Mercedes P. El pare, segons la investigació, sotmetia a maltractaments a la mare dels menors, que al seu torn "també oferia un tracte degradant i de descuit sobre els seus vuit fills".

Metge al Marañón

Però, si hi ha dos aspectes que, en una història terrible, han cridat l'atenció són la condició de metge del pare i que, l'habitatge de Colmenar Viejo, presentava "un estat d'insalubritat en totes les dependències" a excepció del despatx Domingo S., que estava impol·lut. És en aquest despatx on el doctor Domingo S. exercia la seva activitat, a més de portar les regnes, fins el 2014, de DOMER MEDICAL S.L.

Perquè, malgrat aquesta escassa projecció mediàtica del progenitor -els vuit menors malvivien en una habitació, tenien prohibit trepitjar el saló i eren castigats mitjançant maltractament físic o deixant-los a la intempèrie al pati de l'habitatge- sí que és possible trobar el seu nom en nombrosos articles publicats en diferents plataformes científiques. Prolífic autor, un simple rastreig a Internet permet veure la seva firma associada a un gran nombre publicacions.

La tesi doctoral

De fet, la seva tesi de la Facultat de Medicina de la Universitat Complutense de Madrid -'Comorbiditat i Intervenció en Octogenaris amb Estenosi Aòrtica Severa Simptomàtica'-, va ser defensada el febrer de 2016 i els seus dos directors van ser companys del Marañón: el doctor Manuel Martínez-Selles, cardiòleg i actual president del Col·legi de Metges de Madrid i Francisco Fernández-Avilés Díaz, Catedràtic de Cardiologia i Director Científic del CIBER Cardiovascular del Gregorio Marañón.

El Periódico de España, del mateix grup editorial que l'Empordà, ha preguntat a l'Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de Madrid (Icomem) per la tutela de la tesi de Domingo S. per part del doctor Martínez-Selles, aspecte que el president del col·legi ha confirmat, així com que coneix al facultatiu, per coincidir treballant en el mateix centre sanitari, el Marañón.

D'altra banda, el missatge que l'Icomem transmet és que "el doctor Martínez -Sellés no vol intervenir perquè s'està duent a terme una recerca que ha de seguir el seu curs i entenem que cal respectar la presumpció d'innocència d'aquest senyor fins que es demostrin els càrrecs que se li imputen".

Patologies a Urgències

Abans de la lectura d'aquesta tesi, entre 2011 i 2015, publicacions firmades per Domingo S. figuren en diferents plataformes -com PubMed, una base de dades, d'accés lliure i especialitzada en ciències de la salut, amb més de 19 milions de referències bibliogràfiques- al costat d'altres autors. Així, apareixen articles titulats 'Alteracions hidroelectrolítiques a Urgències', 'Sèpsies i xoc sèptic', 'Protocol diagnòstic i terapèutic de l'hemoptisi a Urgències' o 'Protocol diagnòstic i tractament, del pacient amb vòmits a Urgències'.

Com s'ha dit, la figura del doctor S. no té una gran projecció mediàtica. És a dir, el seu nom no apareix ni a entrevistes, ni en comunicacions orals o en intervencions públiques. De fet, segons la recerca que ha dut a terme El Periódico de España, el facultatiu no torna a aparèixer en cap document fins a desembre de 2022, quan la Direcció General de Recursos Humans i Relacions Laborals de la Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid publica el llistat d'admesos en el procés d'estabilització per al personal estatutari (interins) del Servei Madrileny de Salut (SERMAS). En el seu cas, en la categoria de metge d'urgència hospitalària.

Títol extraviat

Però, curiosament, el seu nom també figura a Internet per motius ben diferents. El dilluns 2 de desembre de 2013, en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) apareix un anunci de la Subdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions sobre extraviament d'un títol de Metge Especialista en Medicina Familiar i Comunitària, expedit pel Ministeri d'Educació, el 18 de febrer de 2011, a nom de Domingo S.

Estranyament, el dijous 14 de maig de 2015, apareix una nova referència en el BOE al mateix facultatiu. En aquest cas un anunci de la Universitat Sant Pau-CEU sobre, novament, l'extraviament de títol de Màster Universitari en Urgències, Emergències i Catàstrofes, de data d'expedició 2 de setembre de 2013. Dues pèrdues consecutives que no semblen tenir molta explicació.

Situació laboral

Tot i que el Gregorio Marañón no informa de cap circumstància laboral ni personal del facultatiu, Domingo S. continuaria treballant en el centre sanitari. Ahir dilluns, la Direcció General de Recursos Humans i Relacions Laborals de la Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid anunciava que obria "un expedient amb designació d'instructor" (un inspector mèdic) per un altre aspecte destacat del cas: un suposat delicte de sostracció de material.

A l'habitatge familiar de Colmenar Viejo es van trobar una gran quantitat d'uniformes hospitalaris (bates, vestits de quiròfan), material hospitalari (guants, màscares, gases, medicaments), dels quals en un primer moment, el metge no va poder acreditar la seva lícita procedència pel que se li investiga per un delicte de furt.

El departament que dirigeix Enrique Ruiz Escudero insisteix: "verificar la suposada sostracció de material és el que afectaria l'Administració" que, al seu torn, ha de treballar juntament amb les proves recaptades per la Guàrdia Civil en el domicili en el tema de la sostracció de material mèdic. El maltractament familiar perquè el que va ser detingut al costat de la seva dona és un aspecte que competeix al jutge que, ara com ara, els ha posat en llibertat amb mesures cautelars.