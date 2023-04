L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimecres un acusat que s'enfronta a 8 anys i mig de presó per deixar un home inconscient d'un cop de puny a l'exterior d'una discoteca d'Empuriabrava la matinada del 16 d'agost del 2015. Les acusacions sostenen que, com a conseqüència de l'atac, la víctima va patir lesions greus i li han quedat seqüeles com pèrdua d'oïda, acúfens, estrès posttraumàtic i deteriorament de les funcions cerebrals. "La meva vida es va aturar i he perdut vuit anys", ha afirmat la víctima que remarca que no ha pogut tornar a treballar. El processat ho nega. Segons la seva versió, el perjudicat anava "molt begut", el va intentar atacar arran d'una discussió i va caure a terra "sol".